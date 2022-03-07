俄烏第三輪談判7日舉行　烏方：不再致力於申請加入北約

俄羅斯與烏克蘭第三輪談判將於3月7日舉行，烏克蘭代表稱，烏方不會再致力於提交加入北約的申請，而是將討論某種「非北約模式」。



據俄羅斯衛星通訊社3月6日報道，烏克蘭和談代表團成員、「人民公僕」黨議員團領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，第三輪俄烏兩國和談將於3月7日舉行。

此前，俄羅斯和烏克蘭第一輪談判於2月28日舉行。第二輪談判是在3月3日。兩輪和談均在白羅斯境內舉行。

俄烏雙方在前兩輪談判中就聯合保障人道主義走廊疏散平民、運輸食品和藥物達成共識。

2022年3月3日，在烏克蘭切爾尼吉夫（Chernigiv），消防員正在撲滅俄羅斯空襲引起的大火。（AP）

據美國霍士新聞（Fox News）報道，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞3月6日晚表示，在與俄羅斯的和談中，烏克蘭不願在領土完整上做出妥協，但烏克蘭對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。

阿拉哈米亞說：「我們從北約國家那邊得到的回應是，他們甚至還沒準備好討論讓烏克蘭加入北約的問題，在接下來的5年或10年內都沒機會。」

他表示，烏方不會再致力於提交加入北約的申請，而是將討論某種「非北約模式」。在這一問題上，烏方必須與之開展對話的並不僅僅是俄羅斯這一個國家。

阿拉哈米亞說，「我們準備討論一些『非北約』模式。舉例來說，可能有不同國家可提供直接保證，如美國、中國、英國，也許還有德國和法國。我們願意在更廣泛的範圍內討論這些問題，而非僅與俄羅斯和其他夥伴進行雙邊討論。」