俄烏第三輪談判7日舉行　烏方：不再致力於申請加入北約

俄羅斯與烏克蘭第三輪談判將於3月7日舉行，烏克蘭代表稱，烏方不會再致力於提交加入北約的申請，而是將討論某種「非北約模式」。
據俄羅斯衛星通訊社3月6日報道，烏克蘭和談代表團成員、「人民公僕」黨議員團領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，第三輪俄烏兩國和談將於3月7日舉行。
此前，俄羅斯和烏克蘭第一輪談判於2月28日舉行。第二輪談判是在3月3日。兩輪和談均在白羅斯境內舉行。
俄烏雙方在前兩輪談判中就聯合保障人道主義走廊疏散平民、運輸食品和藥物達成共識。
據美國霍士新聞（Fox News）報道，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞3月6日晚表示，在與俄羅斯的和談中，烏克蘭不願在領土完整上做出妥協，但烏克蘭對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。
阿拉哈米亞說：「我們從北約國家那邊得到的回應是，他們甚至還沒準備好討論讓烏克蘭加入北約的問題，在接下來的5年或10年內都沒機會。」
他表示，烏方不會再致力於提交加入北約的申請，而是將討論某種「非北約模式」。在這一問題上，烏方必須與之開展對話的並不僅僅是俄羅斯這一個國家。
阿拉哈米亞說，「我們準備討論一些『非北約』模式。舉例來說，可能有不同國家可提供直接保證，如美國、中國、英國，也許還有德國和法國。我們願意在更廣泛的範圍內討論這些問題，而非僅與俄羅斯和其他夥伴進行雙邊討論。」
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