王毅：習近平曾向普京提出儘早與烏克蘭談判

第三輪俄羅斯與烏克蘭談判即將在白俄羅斯舉行，中國外長王毅3月7日舉行記者會回應有關中國在俄羅斯與烏克蘭危機問題上立場。



據俄羅斯衛星通訊社3月7日報道，俄烏第三輪談判3月7日在白俄羅斯開始。俄羅斯代表團已飛往白俄羅斯，以參加第三輪俄烏談判。

俄烏談判消息人士披露，俄方代表團成員沒有發生變化。俄羅斯與烏克蘭代表團已出發前往白俄羅斯佈列斯特州，但受烏克蘭代表團行進路線的影響，談判時間可能會有所變化。

與此同時，中國外長王毅3月7日在記者會上指出，國際社會應聚焦兩大問題繼續努力，第一要勸和促談，第二要防止出現大規模人道主義危機。

王毅提出，中方認為要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須着眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

此外，王毅披露衝突發生第二天，中國國家主席習近平應約同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話時，就提出希望看到俄烏雙方儘早和談，普京也做出積極回應。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。