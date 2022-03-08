歐盟擬今年減用俄天然氣80%　俄羅斯威脅切斷北溪一號供應

俄羅斯威脅稱要切斷通過北溪一號（Nord Stream 1）管道向歐洲供應的天然氣，對其受到的制裁部份回應。此舉可能令能源市場動盪加劇，並令消費價格進一步走升。歐盟委員會正在草擬能源策略，冀減少對俄供氣依賴，目標是在1年內降低80%。



在歐盟委員會主席馮德萊恩7日與意大利總理德拉吉後會面後召開的記者會上，她稱8日會提出一份「擺脫對俄羅斯石化燃料依賴」的提案。

財聯社8日稱，歐盟國家領導人據報10日於法國凡爾賽宮舉行非正式峰會。據稱，歐盟國家領導人可能會同意「逐步減少對俄羅斯原油、天然氣和煤炭進口的依賴」，並加快《歐洲綠色協定》的部署。

彭博社8日援引兩名知情人士報道，8日出爐的歐盟能源路線圖將顯著加快擺脫對俄能源依賴的進程，其中單是2022年就要減少逾80%的俄羅斯天然氣進口。

據歐委員準備在8日提交的計劃，將提出一攬子方案，包括尋找俄羅斯以外的供應來源、使用更多可再生燃氣能源、節能，以及加速電動化轉型。消息人士稱，計劃要成功須有賴各成員國全面配合，方法包括進行巨額投資，以提早達成減排目標。

主管氣候變化策略的歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）7日稱，8日公布的路線圖將大幅降低對俄天然氣的依賴，但要達到目標並非容易。

財聯社8日稱，歐盟委員會判斷即便目前完全停止從俄進口，憑目前的庫存也能熬過今年冬天餘下的日子。所以新政策的重點，是如何指導成員國趕在下個冬天到來臨做好庫存。

俄警告中斷供氣

負責能源事務的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）7日晚發表電視講話時稱，俄羅斯有權「對照」所遭受的經濟制裁採取行動。他稱，目前尚未做出有關北溪一號的決定，並指這管道目前「滿負荷運行」。

市場7日因擔心俄羅斯讓歐開「斷氣」，歐洲天然氣價格瘋狂波動，一度飆升近80%。

歐洲對俄羅斯能源的依賴，一直是歐洲領導人努力就如何應對俄烏戰局達成共識的關鍵因素。2月，德國將耗資110億美元的北溪二號（Nord Stream 2）管道項目擱置。

歐盟政客對即將採取行動仍保持警惕，這也是德國反對石油進口禁令的其中一個原因。德國總理朔爾茨7日表示，進口自俄羅斯的石油和天然氣對歐洲經濟「至關重要」。約40%的歐盟天然氣進口以及四分之一的石油是俄羅斯出口的。

諾瓦克表示，倘美國和歐盟禁止從俄羅斯進口，俄羅斯還有其他出售石油的選項。他警告稱，如果油價飆升至每桶300美元或以上，任何這類舉動都可能對全球市場造成「災難性後果」。