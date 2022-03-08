歐洲天然氣價格突破3500歐元　梅德韋傑夫：祝賀有遠見的歐洲同事

3月7日，倫敦洲際交易所（ICE）數據顯示，歐洲天然氣期貨價格刷新歷史記錄，在漲到近3,900美元/千立方米後，一小時內降至2,900美元/千立方米。



俄羅斯衛星通訊社3月7日報道，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）認為，在天然氣價格不斷創出新紀錄的背景下，人們只能祝賀歐洲官員作出了「有遠見」的暫停使用「北溪—2」號天然氣管道的決定。

梅德韋傑夫評論歐洲市場天然氣價格的問題時表示，「我只能祝賀有遠見的歐洲同事，他們可靠地保護自己不受陰險的俄羅斯和『北溪—2』號項目的影響。」

2月22日，在俄烏衝突升級的背景下，德國政府宣布暫停北溪二號管道項目的審批程序。

北溪二號是北溪天然氣離岸管道項目兩條平行管道中的一條，其目標旨在鋪設由俄羅斯經波羅的海海底到德國的天然氣管道，可繞過烏克蘭把俄羅斯天然氣輸送到德國，再通過德國幹線管道輸送到其他歐洲國家。

其中，北溪一號管道已於2011年5月鋪設，並於同年11月8日正式投入使用，該管道每年可向德國輸送550億立方米的天然氣。

北溪二號管道已於2021年9月10日全段鋪設完成。預計運營後，德國從俄羅斯進口的天然氣將從每年550億立方米增加到1,100億立方米，可滿足歐盟國家約四分之一的天然氣需求。

去年春天，天然氣價格為300歐元/千立方米，今天已經達到了3,500歐元。