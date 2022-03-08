烏克蘭局勢｜王毅與博雷利通話　稱鼓勵俄烏雙方和談

中國國務委員兼外長王毅3月7日應約與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）通電話時指，當務之急是避免人道主義危機，中方鼓勵俄烏雙方舉行和談。



王毅表示，中方對烏克蘭局勢走到這一步感到痛惜。制裁解決不了問題，升級制裁反而會使局勢更加複雜擴大。當務之急是避免人道主義危機。中方已公開提出防止烏發生人道主義危機的六點倡議，主要目的是推動國際社會形成合力，避免烏人道狀況進一步惡化。

王毅指出，中方鼓勵俄烏雙方舉行和談。中方一開始就主張對話，希望國際社會支持俄烏進行認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平。中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用。

博雷利則表示，現在最要緊的是停火，避免再發生大量人員傷亡。歐方支持通過談判解決問題，冀中方發揮作用鼓勵促成停火，推動當事方走上談判和政治解決的道路。

王毅3月7日亦應約與匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）通電話。王毅表示，中方對當前烏克蘭局勢感到遺憾。希望歐方秉持戰略自主精神，在解決目前的烏克蘭危機以及下一步構建歐洲安全機制問題上發揮更積極主動作用。他又說，中國政府當前一項最重要任務就是全力保障在烏中國公民的安全。

西雅爾多指，匈方感謝中方為歐洲實現和平、避免烏克蘭局勢進一步升級所作的努力。匈方願為在烏中國公民撤離並回到祖國提供幫助，期望進一步提升匈中互利合作水平。