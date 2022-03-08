烏克蘭局勢｜習近平與法德領袖舉行視像峰會　稱制裁對各方都不利

撰文：成依華
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央視新聞報道，中國國家主席習近平3月8日下午在北京同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）舉行視像峰會，重點就當前烏克蘭局勢交換意見，也談到中歐關係、伊朗核問題。習近平談到制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，對各方都不利，又指中方支持法德從歐洲自身利益出發，堅持戰略自主。

報道稱，習近平指出當今世界，百年變局和世紀疫情交織，帶來很多全球性挑戰，需要全球性合作。他指，中歐在謀和平、求發展、促合作方面有很多共同語言，要拿出擔當，為動蕩變化的世界注入更多穩定性和確定性。

圖為法國總統馬克龍2月16日在圖盧茲出席會議。（AP）

習近平稱，雙方要加強對話，堅持合作，推動中歐關係行穩致遠，中國的發展將為中歐合作帶來更大空間，雙方要繼續本着互利共贏原則，持續加強綠色、數字夥伴關係和各領域務實合作，雙方要繼續堅持多邊主義，推進重大全球性議程。

報道指，馬克龍、朔爾茨表示祝賀中方成功舉辦北京冬奧會，又談到當今世界面臨諸多挑戰，單打獨鬥，只會使形勢惡化，歐方重視中國在世界事務中發揮的重要和積極作用，願同中方緊密合作，共同努力解決氣候變化、公共衛生等重大全球性挑戰，歐方願同中方一道，辦好歐中領導人會晤，推動法中、德中以及歐中關係不斷向前發展。

圖為2022年2月10日，德國總理朔爾茨與波羅的海三國總統就烏克蘭危機會面前，在柏林的總理府一同出席記者會。（AP）

報道指，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。

馬克龍、朔爾茨介紹了對當前烏克蘭局勢的看法和立場，表示歐洲正面臨二戰以來最嚴重危機，法德支持通過談判解決問題，給和平一個機會，感謝中方提出人道主義局勢倡議，願同中方加強溝通協調，勸和促談，避免局勢進一步升級，產生更嚴重人道主義危機。

習近平強調，當前，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜，中方主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持，當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。

讚賞法德斡旋努力

他稱，中方讚賞法德為斡旋烏克蘭局勢所作努力，願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。

習近平強調要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平，他稱要呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機。

指制裁拖累世界經濟

他又指，中方提出了關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。

他主張要一起努力減少危機造成的負面影響，有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利，要積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

倡歐洲堅持戰略自主

他稱，中方支持法德兩國從歐洲自身利益出發，為歐洲持久安全著想，堅持戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，中方也樂見歐俄美及北約開展平等對話。

報道指，雙方還就伊朗核問題交換了意見。中方除了習近平外，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等也參加會議。

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