烏克蘭｜拜登宣佈禁止進口俄羅斯油氣等能源　英國：年底停買俄油

據白宮官網視像直播，當地時間3月8日，美國總統拜登宣佈了針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。

在國會兩黨議員數日來持續施壓白宮，要求加強對俄制裁，尤其是針對俄羅斯能源出口後，拜登總統於8日宣佈，禁止美國進口俄羅斯石油和天然氣。拜登在白宮發表講話時說：「這意味着美國港口將不再接受俄羅斯石油，美國人民將對這台戰爭機器造成又一次強有力的打擊」。

過去十餘日來，白宮對制裁俄羅斯油氣多有遲疑，因擔心這將進一步推高美國本已高企的通脹水平。拜登在當日講話中表示，「油價將進一步上漲，正設法確保全球能源供應穩定可靠。那些石油和天然氣公司不應當放任價格過度上漲，更不應『壓榨』美國消費者」，「美國必須實現能源獨立，必須加速轉型至清潔能源」。

據美國能源信息署（EIA）數據，2021年，美國平均每月從俄羅斯進口超過2,040萬桶原油和成品油，即約67.2萬桶/天，約佔美國總進口的8%。其中，僅看原油，從俄羅斯的進口約佔美國進口量的3%，約為20萬桶/天。

另，英國同日表示將在2022年底前逐步停止進口俄羅斯石油，與美國協調，旨在加強俄羅斯的經濟孤立。英國政府該聲明不會影響俄羅斯的天然氣供應，並將給石油進口商幾個月的時間來制定替代計劃，以避免對英國造成任何干擾。英國商業能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）在Twitter表示，「企業應利用今年來確保平穩過渡，這樣消費者就不會受到影響」。