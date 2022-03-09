拜登禁進口俄羅斯能源　警告美國石油公司：不要哄抬價格

美國總統拜登（Joe Biden）3月8日正式簽署禁止美國從俄羅斯進口能源的行政令，隨後，拜登警告美國國內石油和天然氣公司：不要哄抬能源價格，並強調能源行業有能力提高國內產量以緩和高企的油價。



財聯社3月9日報道，拜登認為，隨着俄羅斯能源禁令的出台，美國汽油價格將會因此而「進一步上漲」，但他誓言要盡一切努力，把美國國內能源的漲價幅度降至最低。

拜登表示，他將繼續努力減輕因能源價格上漲給美國家庭帶來的壓力，並減少美國對外國石油和化石燃料的依賴。美國政府已經承諾在本財年釋放超過9,000萬桶戰略石油儲備。美國政府也正在與一系列能源生產商和消費者就可以採取的進一步措施進行對話，以確保穩定的全球能源供應。

對於拜登政府來說，在11月中期選舉之前，禁止進口俄羅斯能源的決定相當具有政治風險。美國通脹率已飆升至40年來的最高水平，很大程度上是由於汽油價格推動，這使得拜登和他的民主黨同僚遭到攻擊，共和黨人多次抨擊他們的外交政策和環境政策。

此外，拜登將矛頭指向了美國國內的石油和天然氣公司，他強調：「俄烏衝突正在讓我們所有人付出代價，但現在不是攫取暴利或者是哄抬物價的時候。」「我要明確我們不能容忍這些事情的發生。」

「（你們）說我的政府或政策阻礙了國內能源生產，這根本不是真的。」他表示，「能源行業不加大生產，這是他們自己的決定，這就是事實，我們應該誠實面對事實。」

拜登的言論立即遭到美國石油行業的反擊。康菲石油公司行政總裁Ryan Lance表示，拜登的言論沒有抓住重點，也無助於問題的解決。

他還認為美國對於俄羅斯的能源禁令是愚蠢的。「政府不了解業務的複雜性，我們向市場提供商品，同時我們也是消費者，我們無法設定能源的價格。」

儘管從俄羅斯進口的石油只佔美國進口石油總量的一小部分，但白宮此前一直不願下此禁令，稱不希望導致能源價格進一步飆升，而如今卻一步步成為了現實。

拜登表示，美國消費者還是應該做好準備，接受進一步的經濟支出。「捍衛自由需要付出代價。」