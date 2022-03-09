烏克蘭局勢｜大提琴家馬友友到俄羅斯駐美大使館前演奏　期盼和平

烏克蘭局勢備受全球關注，據美媒指，美籍華裔大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）3月7日在俄羅斯駐美國大使館門外的行人路上演奏，以表達期盼和平之意。
美國電視台WUSA於3月7日稱，首都華盛頓居民斯蒂特（Ryan Stitt）當日踏單車經過俄羅斯駐美大使館，他看到一個疑似是馬友友的人在獨自演奏，於是上前確認他到底是不是馬友友。
馬友友表明自己的身份後，兩人聊天。斯蒂特指，馬友友有解釋他為什麼在大使館前演奏，他說「每個人都必須做一些事」。
馬友友3月7日晚上在首都華盛頓約翰·甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）表演。他在開場時與其他演奏家一起演奏烏克蘭國歌。
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他2月24日曾在Twitter上轉發聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的貼文，要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令俄軍撤出烏克蘭，停止與烏方的衝突。