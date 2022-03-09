烏克蘭局勢｜大提琴家馬友友到俄羅斯駐美大使館前演奏　期盼和平

烏克蘭局勢備受全球關注，據美媒指，美籍華裔大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）3月7日在俄羅斯駐美國大使館門外的行人路上演奏，以表達期盼和平之意。



美國電視台WUSA於3月7日稱，首都華盛頓居民斯蒂特（Ryan Stitt）當日踏單車經過俄羅斯駐美大使館，他看到一個疑似是馬友友的人在獨自演奏，於是上前確認他到底是不是馬友友。

馬友友表明自己的身份後，兩人聊天。斯蒂特指，馬友友有解釋他為什麼在大使館前演奏，他說「每個人都必須做一些事」。

馬友友：圖為2022年3月7日，美籍華裔大提琴家馬友友在俄羅斯駐美國大使館門外的行人路上演奏。（截取自Twitter@mUQjm0T7kWtmlMg）

馬友友3月7日晚上在首都華盛頓約翰·甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）表演。他在開場時與其他演奏家一起演奏烏克蘭國歌。

他2月24日曾在Twitter上轉發聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的貼文，要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令俄軍撤出烏克蘭，停止與烏方的衝突。