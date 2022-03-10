阿聯酋駐美使館公告：傾向於增產石油　將呼籲OPEC考慮增產

美東時間3月9日，阿拉伯酋長聯合國（UAE）駐美國大使奥泰巴（Yousef Al Otaiba）於大使館官網發佈公告，表示阿聯酋傾向於增產石油，並會鼓勵石油輸出國組織（OPEC）其他成員國考慮更高的產量。

奥泰巴該聲明僅有兩句：「我們傾向於增加產量，並將鼓勵OPEC考慮提高產量」，「50 多年來，阿聯酋一直是全球市場可靠而負責的能源供應商，並相信能源市場的穩定對全球經濟至關重要」。

阿聯酋是石油輸出國組織的長期成員，該組織上周與包括俄羅斯在內的產油盟國表示，拒絕驟然提升產量，而將堅持逐步增加石油產量的既定計劃。根據美國能源部去年12月公佈的數據，阿聯酋是2020年世界第七大石油生產國。

另據《華爾街日報》8日引述美國官員指，美國希望與沙特及阿聯酋這兩個主要石油生產及出口國的領導人通話，尋求遏制油價飆升的方法。然而沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和阿聯酋王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）最近數周均拒絕與拜登通話。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，多國向俄羅斯施加制裁。俄羅斯為世界第三大石油生產國，石油產量約佔全球產量的10%，全球7.5%的石油需求靠該國石油出口滿足，出於對俄羅斯石油出口受制裁影響的擔心，全球油價近幾周來持續上漲，尤其是在美國總統拜登（Joe Biden）於3月8日宣佈禁止美國進口俄羅斯石油之後。

OPEC增產的可能性導致周三油價迅速回落。每桶美國原油下跌11%至110.12美元。

Ambassador Al Otaiba: “The #UAE has been a reliable and responsible supplier of energy to global markets for more than 50 years and believes that stability in energy markets is critical to the global economy.” #OPEC



Read the full statement: https://t.co/xlI5pcqhek — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) March 9, 2022

不久前的3月3日，奧泰巴表示，受俄烏衝突影響，阿聯酋和美國的關係正受到「壓力的考驗」。這是阿聯酋罕見承認其與美國的夥伴關係出現了緊張現象。路透社當日報道稱，鑑於美國減少了對中東地區合作夥伴的安全承諾，阿聯酋感到不安，所以加強了與俄羅斯等國的合作。

2022年1月，在也門胡塞武裝發射導彈襲擊阿聯酋致三名平民死亡後，阿聯酋一直催促美國將胡塞武裝（Houthis）認定為恐怖組織，並幫助阿聯酋加強防禦此類襲擊的能力。然而，阿聯酋購買F-35戰鬥機的軍售案因美方反應遲緩而停滯不前。阿聯酋和其他海灣國家依賴美國軍事保護，唯美國政府正削弱對該地區安全事務的參與，該跡象自美國從阿富汗撤軍以來尤為明顯。

在3月2日的聯合國大會上，阿聯酋投票讚成譴責俄羅斯，要求俄方無條件撤軍。不過在2月底美國在聯合國安理會譴責俄羅斯對烏行動的決議草案上，阿聯酋與中國是唯二投棄權票的安理會成員國。