烏克蘭局勢｜澤連斯基準備妥協　欲與普京直接對話結束戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，願意為結束戰爭對俄羅斯做出妥協，但前題是決不能背叛祖國。



據德國《圖片報》報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在3月9日接受《圖片報》採訪時表示，烏克蘭準備為結束戰爭做出合理的妥協，並強調，只有在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）直接會談後，才有可能結束戰爭。

在採訪中，澤連斯基說：「在任何談判中，我的目標都是結束與俄羅斯的戰爭。我已經準備好採取某些步驟。妥協是可以的，但決不能背叛祖國。而且對方也必須願意妥協。」

同時，澤連斯基指出，只有兩國總統直接會談，才有可能結束戰爭，這是擺脱現在這種局面的唯一辦法。他表示，目前兩國總統還沒有直接接觸，還不能談論細節。

美國《新聞周刊》報道稱，澤連斯基不會接受無條件結束戰爭的要求，但他願意尋求妥協，包括不加入北約。他承認北約還沒有「準備好接受烏克蘭」，他也不打算乞求加入。

除此之外，澤連斯基還表示，在克里米亞問題以及頓涅茨克和盧甘斯克問題上仍有談判空間。但滿足俄羅斯的條件不像看起來那麼簡單，還需要考慮這些領土上想要加入烏克蘭的人。