克里姆林宮：考慮採取行動回應美國對俄能源禁令

對於美國宣布針對俄羅斯的能源禁令的行為，克里姆林宮指責美國對俄發動經濟戰，並提醒華盛頓，莫斯科正考慮對美國禁止進口俄石油和能源的決定作出回應。



據俄羅斯衛星通訊社3月9日報道，俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在3月9日的記者發布會上表示，美國事實上已經宣布對俄羅斯發動經濟戰。

佩斯科夫稱：「美國無疑已經向俄羅斯宣戰，正在對俄發動經濟戰，事實上就是如此」。

佩斯科夫表示，為打贏這場經濟戰，俄羅斯應做一切符合其利益的事情。他聲稱，俄羅斯當局已提前開始為制裁做準備，以將影響降至最低。

佩斯科夫在回答俄羅斯是否準備向支持對其實施制裁的國家供應石油和天然氣的問題時稱：「即使是現在，正如你所看到的，能源供應也在繼續。俄羅斯珍視其可靠能源供應商的聲譽」。

不過，佩斯科夫提醒華盛頓，俄羅斯正考慮對美國禁止進口俄石油和能源的決定作出回應。但他拒絕說明俄羅斯回應的確切性質。

據路透社3月9日報道，當被問及克里姆林宮的評論時，美國主管國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）表示：「這是一場殘酷的、不必要的侵略戰爭。我們一直在說，如果侵略升級，代價也會提高」。

辛格稱：「我不認為這是一場經濟戰。這是我們展示決心的方式」。