韓國大選｜尹錫悅之妻金建希顏值高但醜聞多　曾因連累丈夫自責

撰文：房伊媚 成依華
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韓國候任總統尹錫悅勝出大選，5月10日上任，其妻金建希也成為準第一夫人。早在競選活動開始，她的美貌已廣為媒體報道。然而有觀眾緣的外觀並不能讓她倖免於各種是非，連累尹錫悅被批評，她也為此自責。

金建希1972年出生，她畢業於京畿大學美術系。她透過熟人介紹認識比她年長12歲的尹錫悅，他們相戀兩年後，於2012年結婚。晚婚的尹錫悅與妻子的感情甚好，金建希有時會稱呼他為「大叔」。

尹錫悅：圖為2022年3月10日，韓國總統候選人尹錫悅當選後，在首爾的國民力量黨總部慶祝。（AP）

成為丈夫的絆腳石

金建希上相的外貌理應能為丈夫的競選活動加分，但她醜聞纏身，成為他的絆腳石。

多間韓媒2021年12月稱，金建希的碩士論文涉及抄襲。兩間公民團體更於2021年12月23日向警方舉報，指金建希在求職時，向翰林聖心大學、瑞逸大學、水原女子大學等高等院校虛報履歷，她提交的履歷中有20多項資歷屬虛假。警方於是展開調查。

據《韓民族日報》與《韓國日報》，她自稱曾在1996年美術世界大賞展獲優秀獎、在2004年首爾國際漫畫動畫節獲大獎，但均並非真實，她也曾自稱參與過「2003年三星美術館企劃展」，但最後遭發現是「三星百貨」的展覽。

因連累丈夫而自責

愛夫心切的金建希擔心選民會因為她的負面新聞而放棄支持尹錫悅，因此在2021年12月26日開記者會，就她虛報履歷的事公開道歉。她指自己在兼顧工作和學業的過程中犯錯，曾為充實自己的簡歷作假，如今回想起來感到十分羞愧，她向全國民眾謝罪並請求原諒。她表示尹錫悅是很優秀的人，導致丈夫因她而難堪，她非常痛苦。她希望民眾消氣，就算對她不滿，也不要放棄支持尹錫悅。

韓國大選：圖為2022年3月9日，韓國首爾選民在票站中為總統選舉投票。（Getty）

涉介入競選活動

金建希其後卻接二連三地繼續令國民失望，傳媒再報道她涉嫌有不當行為的消息。她渴望丈夫能登上總統寶座，於是盡心盡力地協助他競選。惟《韓民族日報》1月17日稱，金建希在競選團隊中沒正式職務，她涉不當介入競選活動，干涉競選團隊的策略和人事安排。

報道指，記者取得金建希與YouTube頻道《首爾之聲》記者一段長約7小時的通話錄音，金建希在通話期間一邊邀請記者加入競選團隊協助整頓，一邊批評丈夫所屬的國民力量黨團隊「業餘」、「很糟糕」。她更提議向記者支付薪酬，讓記者擔任選舉策略本部長、像國家情報院（NIS）一樣偷偷摸摸地收集情報。

在這種不利丈夫選情的消息傳出後，金建希稱自己沒參與尹錫悅的政治活動和競選團隊的活動。她提議為記者提供競選團隊工作，只是因為記者曾說要辭職，她想幫助對方才這樣說。

稱會將記者關進監獄

金建希的負面新聞不斷流出，威脅到丈夫選情，情況令金建希感到氣憤，但結果她私下批評記者的言論也曝光。

法媒1月24日稱，在曝光的一段錄音中，金建希對一名記者說，如尹錫悅成功當選總統，所有批評他的傳媒也會被起訴，她將「把他們所有人關進監獄」。她說：「無論我們是否下令，警方也會起訴他們（記者）。」她的出位言論令舉國上下嘩然。

尹錫悅：圖為2022年3月10日，韓國總統候選人尹錫悅當選後，在首爾的國民力量黨總部與支持者一起慶祝。（Getty）

希望被稱呼為「總統配偶」

《東亞日報》3月10日稱，金建希早前曾因擔心影響到丈夫的選情而一度避免出席公開活動，但有指她會在丈夫上任後，參與文化和藝術領域的事務。她3月10日表示，認為「總統配偶」的稱呼比「第一夫人」更好，她也明白配偶的角色不是固定的，而是根據時代和社會的需要而定。

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