從履歷造假到買春疑雲　韓國總統候選人親屬醜聞纏身　變選舉焦點

韓國大選2022年3月舉行，距今不足100天，但現時選舉焦點不是候選人政策，反而是候選人親屬的醜聞。兩大候選人尹錫悅、李在明都分別有家人捲入風波，這些醜聞涉及履歷造假、非法賭博甚至涉買春疑雲，令兩人各忙於「拆彈」及道歉，韓媒《東亞日報》12月17日諷刺指，這次選舉變成「道歉接力的大選」。



在這次大選中，候選人包括最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅、執政共同民主黨候選人李在明、正義黨沈相奵、國民之黨安哲秀等。根據民調機構Realmeter在12月8日發布的民意調查結果顯示，尹錫悅以45.3%支持率居首，暫時領先第二、佔37.1%的李在明。

韓國大選：截至2021年12月初，尹錫悅在民調領先，圖為他12月11日在社交網站上傳的圖片（FB@윤석열）

韓媒形容這次選舉是尹錫悅與李在明的兩強之爭，但兩人的親屬近來都被爆出「黑歷史」，讓這場大選反而給醜聞搶了風頭：

尹錫悅妻涉虛報履歷

尹錫悅妻子金建希捲入虛報履歷的風波，最先是韓國YTN電視台12月14日爆料，其後再有其他韓媒加入，愈揭愈多，引發軒然大波。她涉嫌在2007年及2013年申請大學教職時，都曾虛報個人履歷及獲獎成就。

據《韓民族日報》與《韓國日報》指，她自稱曾在1996年美術世界大賞展獲獎（優秀獎）、在2004年首爾國際漫畫動畫節獲大獎，但均並非真實，她也曾自稱參與過「2003年三星美術館企劃展」，但最後遭發現是「三星百貨」的展覽。

尹錫悅12月17日就其妻虛報履歷事件向大眾鞠躬道歉，表示有關爭議引發民眾擔憂。

李在明兒子涉賭博、捲買春疑雲

另一熱門候選人李在明則是兒子捲入道德風波，29歲長子李東鎬被翻出2019年1月至2020年7月期間在一個網絡社區發表的200多篇帖子，內容涉及賭博、去按摩院的心得等，一時之間捲入非法賭博風波，甚至遭質疑曾參與性交易。

李在明在12月16日也就兒子醜聞向國民低頭道歉，稱作為父親對於兒子的錯誤行為深表歉意。

對於性交易的指控，據韓國國際廣播公司（KBS）報道，李在明回應指，已向兒子尋求確認，兒子回覆指並未有性交易，並發誓絕無此事，從父母的立場來看，選擇相信兒子。