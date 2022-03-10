被指轟炸平民及醫院　什麼是戰爭罪？俄羅斯會被追究嗎｜新聞教室

俄烏戰事持續，烏克蘭指責俄軍針對平民發動攻擊，砲轟民居及醫院等建築物，造成大量平民傷亡。國際刑事法院（ICC）及多個歐洲國家，已宣布要向俄羅斯追究戰爭罪行責任。什麼是戰爭罪行，訴訟會對俄羅斯做成什麼結果？



所謂戰爭罪行，是指包括違反《日內瓦公約》的國際法律，禁止戰爭中行為。包括蓄意以平民為目標、攻擊非軍事如平民的居所、教育和醫院等的建築物、使用無差別大規模殺傷性武器、虐待戰俘及強姦等等。

戰爭罪經常與危害人類罪（Crimes against humanity）相重疊，但戰爭罪僅局限於戰爭期間所做的行為，適用於任何大小戰爭。

圖為3月1日，烏克蘭米達列斯一個社區會堂，遭俄軍攻擊後建築物明顯損毀。（AP）

國際刑事法院於 2002 年成立，旨在起訴國際戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪和侵略罪。國際刑事法院僅在授予其管轄權的國家內擁有管轄權，迄今為止只有 123 個國家簽署了該協議。 美國、俄羅斯和中國不在其中，烏克蘭則在2013年接受國際刑事法院的管轄，這意味國際刑事法院可調查俄烏戰事中俄軍可能犯下的罪行。

可被起訴的人包括實際犯下戰爭罪的人，協助或教唆戰爭罪的人，或下令犯罪或未能制止士兵犯罪的指揮官。這意味俄羅斯的軍官，甚至總統普京（Vladimir Putin）可被調查及起訴。

除國際刑事法院，每個國家均可在其本國起訴戰爭罪行，德國和西班牙已宣布對俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行展開調查。不過與國際刑事法院相同，被起訴者沒有法律義務合作，或將嫌疑人移交審判或起訴。

而且要證明有否犯下戰爭罪，特別是對指揮官進行審訊和追究會十分困難，因這往往意味這個國家或政權已垮台，指揮官已被抓獲可被處置。例如敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）被國際法院宣判犯下戰爭罪，但至今仍然掌權。俄羅斯一再否認在俄烏戰爭中犯下戰爭罪，這亦意味俄羅斯難以配合國際法院的調查。