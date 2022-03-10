俄烏局勢疊加本港疫情　港股表現落後　後市須視局勢變化｜許繹彬

回顧全球股票市場在本周均大幅下調，美股港股跌至體無完膚，單從港股來說，會以「滿江紅」來形容，多隻股份不論藍籌紅籌國企，紛紛創出52周新低。曾令股民津津樂道的科技股指數，再創成立以來的新低點；科技股及港交所（0388）是今回跌市重災區，阿里巴巴（9988）跌穿百元大關，港交所股價坐了「潛艇」，除創下52周新低外，股價在短短半個月內，蒸發掉超過100元，令其股價重返2020年6月的水平，鋒芒不再。種種不利因素令港股曾下跌至20000點水平，表現岌岌可危；昨天拗腰而上，但暫只能視為技術性反彈，還看是否有力衝穿21300點水平，才下定論。

全球股票市場持續風雨飄搖，其主因必定是俄烏開戰引發一連串的問題，加上過去2年全世界均不斷受新冠疫情折磨，各行各業均受重創，經濟陷於癱瘓，傷及筋骨。全球各國著手部署重建的工作，令資源一直非常緊張及短缺，石油是重建經濟的重要一環，需求大增令油價猶如火箭飛升，拖累各國的重建步伐受阻，復甦遙遙無期。

環球股市大上落 籲現階段只作短炒

美國現正被通脹不利因素困擾，加息已屬勢在必行，油價又高企，只會令通脹加劇，對美股前景受損。

港股方面，走勢比其他國家更為「肉酸」的主因，除上述因素外，離不開港府未能有效遏止一發不可收拾的第五波疫情，導致對經濟的殺傷力遠比前四波為嚴重，現階段可以扭轉港股乾坤者，要視乎俄烏局勢會否出現轉機，油、金價格能否回落之外，港府對疫情重新制定新策略於短期內會否大幅減低死亡及確診人數，這肯定是關鍵要點。全球大市繼續大上大落，高開低走仍然持續；投資者應作重新部署，現階段建議短炒為上。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。