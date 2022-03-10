俄羅斯：美國在烏克蘭做過冠狀病毒實驗　中國促儘快澄清並受查

俄羅斯國防部3月10日發布消息，美國在烏克蘭建立和資助的生物實驗室對蝙蝠冠狀病毒樣本開展過實驗。中國外交部則質問美國境內基地和境外336個生物實驗室到底幹了什麼？

據俄羅斯衛星通訊社3月10日報道，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Kona Yushenkov）向記者證實，美國在烏克蘭建立和資助的生物實驗室進行過蝙蝠冠狀病毒實驗。「文件表明，美國在烏克蘭建立和資助的生物實驗室中對蝙蝠冠狀病毒樣本開展過實驗」。

2006年4月4日，美國馬里蘭州德特里克堡，美國陸軍傳染病醫學研究所。（視覺中國）

科納申科夫指出，五角大樓資助在烏克蘭進行生物研究的目的是建立一個秘密傳播致命病原體的機制。「有關美國在烏克蘭實施的一個項目的詳細訊息特別令人感興趣，該項目旨在研究通過在烏克蘭和俄羅斯以及其他鄰國之間野生遷徙鳥類傳播病原體」。

文件顯示，美方曾計劃2022年在烏克蘭開展鳥類、蝙蝠和爬行動物病原體的研究工作，並進一步研究通過它們傳播非洲豬瘟和炭疽病。

美國前總統特朗普（Donald Trump）將新冠肺炎疫情責任歸咎於中國，並將新冠病毒（SARS-CoV-2）稱為「中國病毒」。（AP）

科納申科夫透露，俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊專家研究有關按照美國代表指示向外國政府轉交在烏克蘭獲取的人體生物材料交的文件。俄羅斯國防部近期將再公布一攬子有關美國在烏克蘭秘密軍事生物活動的文件，並給出這些文件的鑑定結果。

與此同時，中國外交部發言人趙立堅3月10日指出，中方一貫堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器。美國在其境內的德特里克堡基地、在境外的336個生物實驗室到底幹了什麼？是否符合禁止生物武器公約的規定，國際社會對此一無所知，這不是一兩句話就能應付過去的。

趙立堅再次敦促美國切實履行國際義務，對其境內外生物軍事活動作出全面澄清，並接受多邊核查，同時儘快完成其庫存化學武器的銷毀工作。