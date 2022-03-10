英國再制裁7名俄羅斯富豪包括車路士班主艾巴莫域治　賣盤叫停

在烏克蘭局勢升溫下，英國政府3月10日公布再制裁7名俄羅斯富豪，包括英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）。艾巴莫域治在英國的資產會被凍結，由於他正想出售球會，《太陽報》指，此舉將禁止他賣盤。車路士已停止出售門票及商品。



車路士將獲發附有限制規條的特別許可，讓其可以繼續比賽，但在限制下，艾巴莫域治的任何利潤將被剝奪，車路士也被禁止出售門票或商品，現有的門票或季票持有者則仍然可以前往觀看賽事。特別許可將持續至5月31日，期間政府可以隨時更改、撤銷或暫停。

《每日郵報》指，車路士也將不能達成任何新合約，令其無法參與夏季轉會市場，但現有員工和球員仍將獲發薪金，也可在比賽期間提供餐飲服務。

艾巴莫域治被英國政府列入資產凍結名單，他面臨禁止與英國民眾及企業交易、旅遊及交通限制。

艾巴莫域治之前已表明有意出售車路士，並已把球會管理權交給車路士慈善基金會。

英國數碼、文化、媒體和體育部大臣多里斯（Nadine Dorries）在Twitter發文稱，今天的制裁明顯地會為車路士及其球迷帶來直接影響，英方努力確保球會與國家比賽不會受到這些重要制裁的不必要傷害。

2/4 Our priority is to hold those who have enabled the Putin regime to account. Today’s sanctions obviously have a direct impact on Chlesea & its fans. We have been working hard to ensure the club & the national game are not unnecessarily harmed by these important sanctions. — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2022

這次共有7名俄羅斯富豪遭列入名單，除了艾巴莫域治外，也包括俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）、俄羅斯石油公司總裁謝欽（Igor Sechin）等。