烏克蘭｜馬里烏波爾醫院遇襲　多方譴責　俄羅斯：精心排演的構陷

撰文：吳迪
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3月9日，馬里烏波爾一間婦產科醫院遇襲，事故造成3人死亡（包括1名兒童），17人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）隨後在Twitter連發數文譴責俄羅斯。事件引發全球關注。
俄羅斯國防部3月10日否認烏方指責，稱該次事件是「為了西方觀眾維持反俄炒作而精心排演的構陷」。

馬里烏波爾市（Mariupol）位於烏控頓巴斯地區，作為連接「頓涅茨克人民共和國」及克里米亞的關鍵城市，俄軍近日對其進行包圍，佔領部分地區，俄烏之間亦發生激烈衝突。雙方多次商定設立供平民撤離的人道主義通道，唯皆因撤離過程中交火而作罷。雙方相互指責對方違令開火。

3月7日，俄羅斯警告稱部分民用場所被烏克蘭民粹武裝分子佔領，並由這些場所向俄軍發起攻擊，包括馬里烏波爾市一婦科醫院。

3月9日，該婦產科醫院遇襲。馬里烏波爾市政府第一時間發佈消息，指醫院遭到俄羅斯戰機空襲，並發佈現場狀態的視頻。

烏克蘭局勢：馬里烏波爾市議會提供的視頻截圖顯示3月9日該市醫院遇襲後的境況。（AP）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於數小時後在Twitter痛批俄羅斯，並再次呼籲西方對烏克蘭領空劃定「禁飛區」*，乃至就此指責西方「明明有能力卻似乎正喪失人性」。

*註：自2月24日以來，俄羅斯長期擁有制空權，烏克蘭多次呼籲西方劃定「禁飛區」，也即施以空軍或防空支援——倘若不行，便向烏克蘭提供更多戰機。
唯歐美持續拒絕烏克蘭「禁飛區」及提供戰機的提議。

不久後，澤連斯基再以馬里烏波爾婦產醫院遇襲一事指責俄羅斯犯下「戰爭罪」（war crime）和「種族滅絕」（genocide of Ukrainians）。

隨後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於3月9日表示，會向俄軍了解馬里烏波爾醫院遭襲一事，指目前尚未掌握當地的明確資料。

由3月9日至3月10日之間，該事件迅速在全球輿論發酵。加拿大、法國、英國、美國等多國政府及元首表態譴責俄羅斯。

據衛星通訊社，3月10日，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）及俄羅斯駐聯合國第一副代表波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）分別表態，稱馬里烏波爾該婦產科醫院遇襲一事是烏克蘭所排演，稱俄國空軍「絕對沒有」在馬里烏波爾附近執行任務，「所謂空襲是一次徹底的排演挑釁，目的是為西方觀眾維持反俄炒作」，「儘管建築物內外的損壞可能會誤導歐美廣大非專業觀眾，但它無法欺騙專家，因為空投炸彈根本不會留下任何外墻」，並聲稱該爆炸乃源自事先埋在附近的爆炸裝置。

科納申科夫繼續延伸了3月7日的俄方表態，聲稱由於該醫院靠近市中心的有利戰術位置，醫院早在2月底便被「烏克蘭民粹分子」佔領，並驅散了所有工作人員和病人，醫院大樓被改造成亞速營（Azov Battalion）的據點。

烏克蘭局勢：3月10日，警察和士兵從馬里烏波爾婦產科醫院抬走一位看似受傷的孕婦。（AP）

同日，俄羅斯駐英國大使館在Twitter聲稱，美聯社等媒體拍攝的照片，乃為了構陷俄羅斯而排演的演員，並引用一張孕婦被營救的照片，稱該孕婦乃是懷孕的女博主Marianna Podgurskaya所扮演。

俄羅斯駐英國大使館該Tweet被認為違反了Twitter的規則，現在似乎已被刪除。

除此之外，聯合國人口基金（UN Population Fund, UNFPA）亦表示，除了馬里烏波爾3月9日遇襲的醫院以外，日托米爾（Zhytomyr）及哈爾科夫（Kharkiv）的兩間婦產科醫院亦於同日被毀。該機構並未具體說明襲擊由何方發起，亦為說明是否任何人員傷亡。

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