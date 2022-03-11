烏克蘭｜馬里烏波爾醫院遇襲　多方譴責　俄羅斯：精心排演的構陷

3月9日，馬里烏波爾一間婦產科醫院遇襲，事故造成3人死亡（包括1名兒童），17人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）隨後在Twitter連發數文譴責俄羅斯。事件引發全球關注。

俄羅斯國防部3月10日否認烏方指責，稱該次事件是「為了西方觀眾維持反俄炒作而精心排演的構陷」。



馬里烏波爾市（Mariupol）位於烏控頓巴斯地區，作為連接「頓涅茨克人民共和國」及克里米亞的關鍵城市，俄軍近日對其進行包圍，佔領部分地區，俄烏之間亦發生激烈衝突。雙方多次商定設立供平民撤離的人道主義通道，唯皆因撤離過程中交火而作罷。雙方相互指責對方違令開火。

3月7日，俄羅斯警告稱部分民用場所被烏克蘭民粹武裝分子佔領，並由這些場所向俄軍發起攻擊，包括馬里烏波爾市一婦科醫院。

3月9日，該婦產科醫院遇襲。馬里烏波爾市政府第一時間發佈消息，指醫院遭到俄羅斯戰機空襲，並發佈現場狀態的視頻。

烏克蘭局勢：馬里烏波爾市議會提供的視頻截圖顯示3月9日該市醫院遇襲後的境況。（AP）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於數小時後在Twitter痛批俄羅斯，並再次呼籲西方對烏克蘭領空劃定「禁飛區」*，乃至就此指責西方「明明有能力卻似乎正喪失人性」。

*註：自2月24日以來，俄羅斯長期擁有制空權，烏克蘭多次呼籲西方劃定「禁飛區」，也即施以空軍或防空支援——倘若不行，便向烏克蘭提供更多戰機。

唯歐美持續拒絕烏克蘭「禁飛區」及提供戰機的提議。



不久後，澤連斯基再以馬里烏波爾婦產醫院遇襲一事指責俄羅斯犯下「戰爭罪」（war crime）和「種族滅絕」（genocide of Ukrainians）。

隨後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於3月9日表示，會向俄軍了解馬里烏波爾醫院遭襲一事，指目前尚未掌握當地的明確資料。

由3月9日至3月10日之間，該事件迅速在全球輿論發酵。加拿大、法國、英國、美國等多國政府及元首表態譴責俄羅斯。

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

據衛星通訊社，3月10日，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）及俄羅斯駐聯合國第一副代表波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）分別表態，稱馬里烏波爾該婦產科醫院遇襲一事是烏克蘭所排演，稱俄國空軍「絕對沒有」在馬里烏波爾附近執行任務，「所謂空襲是一次徹底的排演挑釁，目的是為西方觀眾維持反俄炒作」，「儘管建築物內外的損壞可能會誤導歐美廣大非專業觀眾，但它無法欺騙專家，因為空投炸彈根本不會留下任何外墻」，並聲稱該爆炸乃源自事先埋在附近的爆炸裝置。

科納申科夫繼續延伸了3月7日的俄方表態，聲稱由於該醫院靠近市中心的有利戰術位置，醫院早在2月底便被「烏克蘭民粹分子」佔領，並驅散了所有工作人員和病人，醫院大樓被改造成亞速營（Azov Battalion）的據點。

烏克蘭局勢：3月10日，警察和士兵從馬里烏波爾婦產科醫院抬走一位看似受傷的孕婦。（AP）

同日，俄羅斯駐英國大使館在Twitter聲稱，美聯社等媒體拍攝的照片，乃為了構陷俄羅斯而排演的演員，並引用一張孕婦被營救的照片，稱該孕婦乃是懷孕的女博主Marianna Podgurskaya所扮演。

俄羅斯駐英國大使館該Tweet被認為違反了Twitter的規則，現在似乎已被刪除。

除此之外，聯合國人口基金（UN Population Fund, UNFPA）亦表示，除了馬里烏波爾3月9日遇襲的醫院以外，日托米爾（Zhytomyr）及哈爾科夫（Kharkiv）的兩間婦產科醫院亦於同日被毀。該機構並未具體說明襲擊由何方發起，亦為說明是否任何人員傷亡。