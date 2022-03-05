烏克蘭局勢｜馬里烏波爾遭俄軍包圍　市長：斷水斷電糧食快耗盡

烏克蘭與俄羅斯戰事在3月5日踏入第10天，俄軍宣告暫時停火，並打開2條人道走廊，包括馬里烏波爾（Mariupol）。這個南部重鎮遭包圍猛攻多天，市長4日表明極需支援與補給，他稱當地已斷水、斷電，糧食也快耗盡。



烏克蘭局勢：南部重要港都馬立波（Mariupol）受到俄軍包圍持續轟炸，多棟建築物損毀，全市斷水斷電（AP）

馬里烏波爾市位於頓涅茨克州內，連接克里米亞及烏東頓巴斯地區。市長Vadym Boychenko在3月4日表示，該市已沒有水、暖氣或電，也面對糧食短缺問題，他通過影片發出呼籲，希望得到軍事支援及設人道走廊，以讓市內40萬名居民疏散。他又批評俄軍無差別地炮擊醫院與居民區。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月2日在南部重鎮馬里烏波爾市，一名少年遭空襲波及身亡，他的父親抱著兒子的屍首痛哭（AP）

英國《獨立報》報道，由於缺水、缺電，馬里烏波爾的居民已開始從排水溝收集雨水，又會生火試圖取暖，至黃昏後，他們只能在恐懼與飢餓中嘗試入睡。因手機無法充電，他們難以知道外界最新消息，他們的汽車也已經沒有能源。

在糧食方面，一旦有麵包與食水運進市內，便會出現長長人龍，但食物能運到市內的情況並不多見，提供支援的人道組織因擔心遭炮擊，也難以在某一地方久留。

烏克蘭局勢：南部馬里烏波爾市陷入戰火，圖為2022年2月28日時一名在馬里烏波爾的母親在醫院地庫內親吻她的新生兒子（AP）

烏克蘭國民衛隊亞速營（Azov）表示，烏克蘭軍隊正堅守防線，以阻止俄軍企圖向馬里烏波爾推進，需要大量支援。亞速營在社交網站發文表示，馬里烏波爾是「最後一個阻止建立從俄羅斯到克里米亞陸地走廊的城市」，形容不能失去該市。