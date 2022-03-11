Facebook及Instagram暫允發布詛咒普京死亡等暴力言論　被指雙標

Facebook宣布暫時允許包括對俄羅斯領導人發起死亡詛咒在內的暴力言論，中東網民指責Facebook立場雙重標準。



社交媒體平台Facebook3月10日向員工發送內部郵件稱，在俄烏衝突期間，Facebook及Instagram將放寬原本制定的反仇恨言論規定，允許用户對俄羅斯特別軍事行動和俄羅斯、白羅斯領導人進行死亡詛咒以及其他暴力言論。

Facebook發言人表示，這一臨時安排僅限於俄烏衝突期間，且不能「明顯地攻擊俄羅斯平民」。另外，即使是詛咒對方領導人，也不能提及明確的地點和企圖致人死亡的手段。因為包含了這兩點訊息後，會讓推文看起來像宣布自己將對具體的個人發起有計劃的刺殺行動。

澤連斯基上任烏克蘭總統半年後，曾經在法國及德國協調下與總統普京會面，商談烏克蘭東部和平進程。(Reuters)

儘管Facebook這封郵件稱放寬限制的臨時安排是提供給烏克蘭等東歐國家的用户，但暫時還不知道其他地區的用户是否也能成功發表上述言論而不受限制。

對於怎樣的言論算是「合理範圍內的暴力」，Facebook制定了一個初步的判斷標準，也列出了一套所謂的「禁令」。比如在發文時寬泛地用「俄羅斯」、「俄方」和「俄軍」這樣的稱呼，後續文字即使帶上暴力內容，也被視為可接受的範圍。但如果對除了俄方和白俄方政要以外的其他平民發布威脅，則仍將按照此前頒佈的規定對推文做出限制。

另一方面，Facebook不鼓勵對俄方被俘人員用暴力言論進行恐嚇和威脅，因為類似言論可能會給這些被俘人員帶來危險。

另外，也有不少網民指責Facebook立場雙標，一位網民嘲諷道：「當被美國侵略的中東人民發表暴力言論時，我們不僅封殺他們的推文，還說他們是恐怖分子。」還有網民質問Facebook會不會給利比亞、敍利亞、伊拉克和阿富汗這種譴責和威脅美國的「自由」。