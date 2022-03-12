烏克蘭｜美俄就「生物武器」於聯合國安理會激烈交鋒　中方表態

3月11日，聯合國安理會應俄羅斯要求召開緊急會議，審議烏克蘭生物安全問題。

俄羅斯國防部3月10日曾表示，發現美國曾在烏克蘭建立和資助的生物實驗室對蝙蝠冠狀病毒開展實驗，包括曾計劃2022年在烏克蘭開展鳥類、蝙蝠和爬行動物病原體的研究工作，並進一步研究通過它們傳播非洲豬瘟和炭疽病，乃至銷毀了曾進行軍事生物計劃的痕跡。

對此，近兩日美國多次就「生物武器」的指控對俄羅斯予以駁斥，批評俄羅斯試圖進行又一次「嫁禍行動」（false flag operation），旨在為自己日後向烏克蘭動用生物武器鋪墊說辭。於病毒研究的維度，美國國防情報局（DNI）最高總監海恩斯（Avril Haines）10日表示，烏克蘭有十幾個用於公共衛生研究的生物實驗室，美國「在生物安全的背景下，向這些實驗室提供——或者至少已經提供了——援助，正如我們在全球範圍內與許多國家所做的一樣」，其他美國官員亦作出類似表述。

在11日的聯合國安理會會議上，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Alekseevich Nebenzya）表示，俄羅斯在特別軍事行動中發現了令人震驚的緊急事件，那就是烏克蘭方面正在清除軍事使用生物武器的痕跡，而烏克蘭領土上存在着生物實驗室網絡，相關研究由美國資助。生物威脅是沒有國界的，俄方認為有責任讓安理會了解到美國在烏克蘭進行的軍事生物活動，俄方希望美方能夠做出回答。

美國常駐聯合國代表格林菲爾德表示，俄羅斯今天要求召開會議，唯一的目的就是散佈不實信息。美方要再次指出，烏克蘭沒有生化武器項目，也沒有獲得美國支持的類似實驗室。事實上，烏克蘭有自己的健康實驗室設施，涉及疾病診斷和治療，與生物武器沒有關係。

據半島電視台記者Mike Hanna表示，會上美國、烏克蘭多國拒絕了俄羅斯的說辭，唯有中方代表張軍對俄方的質疑予以了相對正面的回應，不過Hanna表示，「他（張軍）的語氣頗為克制，非常溫和地呼籲進行全面調查，因為任何形式的軍事和生物戰都有危險」。

據央視報道，中國常駐聯合國代表張軍在會議上表示，「中方高度重視生物安全問題，一貫主張全面禁止和徹底銷燬包括生物武器和化學武器在內的一切大規模殺傷性武器，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器，敦促尚未銷燬庫存化武的國家儘快完成銷燬。《禁止生物武器公約》的宗旨和目標必須得到嚴格遵守」。