新冠肺炎｜韓國日本法國疫情持續　同研放寬防疫措施

多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，韓國截至3月13日零時，新增350,190個確診個案，但政府決定3月14日起放寬校園的防疫措施。法國3月14日起取消疫苗通行證措施，日本也考慮解除「防止蔓延等重點措施」。



韓國政府宣布，自3月14日起，學生和教職員即使與確診者同住，也可到校上課或工作。無論這些人士是否已接種疫苗，他們也可返回學校。政府建議他們在同住者確診後的3天內進行核酸檢測，並在第六至七天接受快速抗原測試。

韓國政府考慮到新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）正侵襲多國，因此在對外防疫措施方面持謹慎態度。韓國外交部3月13日稱，政府決定將向公民發布的全球旅遊特別預警再延長1個月，它會維持至4月13日。

法國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，法國巴黎示威者上街抗議政府的防疫措施，警員施放催淚彈驅散他們。（Getty）

法國

法國疫情反彈，全國3月12日新增72,443個確診個案。政府仍決定自3月14日起取消公眾場所的疫苗通行證措施，以及室內的口罩令。

總理卡斯泰（Jean Castex）稱建議體弱人士繼續在室內和人多的地方戴口罩。

他稱政府將自3月14日開始，為80歲以上、而且已在超過3個月之前接種第三劑新冠疫苗的人士，接種第四劑疫苗。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月7日，走在東京淺草商業區的途人。（AP）

日本

日本放送協會（NHK）3月13日稱，日本的新增確診個案數量有下降趨勢。全國3月12日新增逾5.5萬個確診個案，再多141人死亡。東京3月12日新增逾9,100個確診個案，比一周前的數量少約1,600個。

時事通訊社稱，日本考慮於3月21日如期解除正於國內18個都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」。共同網3月12日稱，日本政府的疫情對策小組會3月11日基本同意，即使病床使用率超過50%，只要新增確診個案數量有減少趨勢，也可解除「防止蔓延等重點措施」。

時事通訊社指，有指Omicron的BA.2亞型傳染力較強，日本有人憂慮它會取代原始BA.1版本、成為主流病毒株，亦有人擔心，如政府在春季假期前全面解除「防止蔓延等重點措施」，將導致疫情反彈。