新冠肺炎疫情兩周年：世衛堅稱早已示警　亞洲逾100萬人病歿

3月12日是世界衛生組織首度將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）宣布為全球大流行病（pandemic）兩周年。疫情持續至今全球600多萬人病死，累計確診個案逾4.5億。



英媒數據顯示，由於變異病毒株Omicron（奧密克戎）在亞洲廣泛傳播，該區死亡人數已逾100萬。報道稱，亞洲的情況突顯最初傳入日韓、進而擴散全亞的Omicron疫情的威力。

英媒估計亞洲病歿數已達1,000,045人，佔全球死亡人數16%。儘管印尼、印度、菲律賓疫情已趨緩，但新加坡、馬來西亞、泰國、越南及韓國每日新增確診個案已改寫或直逼歷史新高。報道內文也稱，中國大陸也備受Omicron的考驗。

日、韓及香港死亡人數已增至歷史新高。香港上週平均每日病歿人數逾200人，遠高於先前的1至2人。香港多家老人院爆發疫情，很多未接種疫苗的長者受感染。

在全球及亞洲死亡人數都來到駭人的里程碑時，世衛在記念2020年3月11日的新冠兩週年，稱對人們的警覺性感失望，並堅稱真正的警報在6周前的1月30日便已發出，但鮮少有人注意。當時在中國以外地區只有不到100個確診病例，而且未有死亡報告。

WHO在3月11日宣告這是大流行病，大家才意識到危險。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2020年3月11日將疫情宣告為全球大流行病。

圖為世界衛生組織總幹事譚德塞9月27日在法國里昂市出席世衛組織學院的奠基儀式。（AP）

WHO在2020年1月30日宣布疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。