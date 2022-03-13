烏克蘭局勢｜常有外國軍人到訪受訓　烏西軍事基地遇襲35死134傷

位於烏克蘭利沃夫州（Lviv）的亞沃洛夫斯基訓練場3月13日清晨遭俄軍飛彈擊中，35人死亡、134人受傷。



烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）稱場內有外國軍事教官工作。

利沃夫地區首長證實，俄軍13日早上6時前向利沃夫西南面約50公里、距波蘭邊境約25公里的國際維和與安全中心（International Peacekeeping and Security Centre，IPSC）軍事基地發射了30枚火箭彈。

他稱俄羅斯對IPSC的飛彈襲擊是「恐怖襲擊」，「這是對歐盟-北約邊界附近和平與安全的最新恐怖襲擊。 必須採取行動制止這種情況。關閉領空！」

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

IPSC是什麼？

IPSC位於亞沃里夫市（Yavoriv），2007年成立，用於訓練烏軍，尤其是用於執行維和任務的軍人。當地定期有國際軍兵到訪。英國廣播公司（BBC）引述一份北約文件稱，中心主要用於為烏軍及其他國家部隊成員提供掃雷以及地雷安全訓練。

BBC駐烏記者Myroslava Petsa稱，烏克蘭境內兩個有進行國際軍事訓練，IPSC是其中一個。

是次襲擊接近距離波蘭邊境25公里，而波蘭是北約及歐盟成員國，因此引起國際社會注意。英國住房、社區與地方政府事務大臣高文浩（Michael Gove）稱，這是一次局勢重大升級。