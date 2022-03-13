俄羅斯國防部：馬里烏波爾爆發人道災難　市民為物資搶劫鬥毆

綜合半島電視台、美聯社、衛星通訊社等媒體報道，3月12日，俄羅斯國防控制中心負責人米津采夫（Mikhail Mizintsev）12日表示：「不幸的是，烏克蘭的人道主義局勢繼續迅速惡化，在一些城市已經達到災難性的程度」，「民族主義分子在居民區佈雷，摧毀橋樑和道路，並破壞民生基礎設施」。

米津采夫所指的是馬里烏波爾市（Mariupol），該市乃連接頓巴斯獨立政權和克里米亞的戰略重地，亦是烏克蘭極右武裝組織「亞速營」（Azov Battalion）的大本營之一，近日該市被俄軍包圍，俄軍與烏軍屢屢交火，且相互指責對方殃及平民，數次安全撤離走廊皆未能有效撤離市民。

12日早些時候，聯合國人道主義事務協調辦公室曾表示，該市被困的平民因物資缺乏而發生搶劫與鬥毆。

3月11日，馬里烏波爾市長辦公室在一份聲明中說，馬里烏波爾將發生人道主義災難，該市已被俄羅斯軍隊包圍，並切斷了食品和藥品的運送。「這座城市發生了一場人道主義災難，死者甚至沒有被埋葬」，呼籲俄羅斯軍隊解除圍困。

烏克蘭當局稱自圍困開始以來的12天內，該市已有1,582人喪生，指責俄羅斯軍隊砲擊疏散路線並阻止平民逃離這座擁有43萬人的城市。

3月12日，法國、德國、俄羅斯領導人通話，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）就馬里烏波爾慘狀一事呼籲法德領袖向烏克蘭施壓，遏制亞速營等烏軍極端武裝分子對平民的摧殘。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）駁斥普京說辭，稱普京的論述為謊言，呼籲俄軍停止圍困馬里烏波爾市。