轟炸巴黎！烏克蘭發佈合成影片　再次要求北約設立「禁飛區」

烏克蘭遭俄羅斯入侵近三週，基輔方面一直要求西方國家在當地實施禁飛區，以阻止俄國空軍攻擊，但一直沒獲得正面回應。

烏克蘭國防部3月12日公開一段編輯合成的短片，模擬法國首都巴黎遭空襲，警告歐洲國家隨時成為俄羅斯的下一個目標。



烏克蘭國防部在Twitter上載一段長約45秒的片段，開場時見一名女遊客在巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近拍照，但突然傳出爆炸聲，其後見到巴黎市內多個地方，包括聖心大教堂（Basilique du Sacré-Cœur）等地成為空襲目標。

片段其中一個場面則疑似在住宅內拍攝，背景傳出空襲警報及嬰兒的哭聲。畫面之後再次聚焦於被濃煙籠罩的艾菲爾鐵塔，以及有多架戰機飛越塞納河（River Seine）上空。

畫面最後出現一句「試想像如果這在歐洲其他首都發生」，字幕配以烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的「我們會奮戰到底，給我們一個生存的機會，關閉烏克蘭空域或給我們戰機」，重申「如果我們倒下，你們都會倒下」作結。

有關片段公開至今已經有超過76萬人次觀看，並獲近6,200個轉載及1.6萬個喜歡。

近日以來，在禁止俄羅斯銀行使用SWIFT、禁買俄羅斯石油天然氣、企業停止在俄運營等一系列事情上，歐美各國民眾皆對烏克蘭方面的呼籲反應熱烈，倒逼各國政府正視民意。

僅就「禁飛區」和提供戰機一事，俄烏戰事以來，俄羅斯長期掌控制空權，烏克蘭多次要求西方國家對烏克蘭領空劃定「禁飛區」，也即由北約戰機和防空裝備制約俄羅斯空軍，又或是向烏克蘭運送戰機。惟北約（NATO）成員國憂慮此舉可能令局勢進一步升溫，因此目前仍無意接受烏克蘭的請求。