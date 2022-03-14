烏克蘭局勢｜俄烏第四輪談判3月14日以視像方式舉行

據烏克蘭方面透露，俄烏雙方的談判一直沒有間斷，工作組一直在運作。3月14日，俄羅斯與烏克蘭均證實，雙方將以視像方式舉行第四輪談判。



烏克蘭談判代表團成員、烏總統辦公室主任顧問米波多利亞克（Mikhaylo Podolyak）當地時間3月13日晚在Twitter發文表示，烏克蘭和俄羅斯官員14日將再次舉行談判會議。

波多利亞克稱，俄烏雙方的談判一直在以視像會議的形式不停進行，工作組一直在運作，有大量問題需要持續關注。

他表示，雙方將於3月14日再舉行一次視像談判，總結初步結果。

波多利亞克Twitter推文截圖。（Twitter@Podolyak_M）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）也於3月13日透露，俄烏第四輪會談會在14日以視像方式舉行。

中國央視3月14日報道稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當地時間14日表示，俄烏談判烏方代表團在第四輪談判中的任務是就其本人與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）的會面達成一致，同時獲得俄方的「有效保證」，但他並未透露這一保證的具體內容。

據土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）3月13日表示，俄羅斯總統普京在3月6日的電話通話中告訴土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），不介意與烏克蘭總統澤連斯基會面。

波多利亞克3月12日接受採訪時表示，烏俄進行第三輪談判後，雙方以視像方式開展一系列溝通並成立工作組，當下已接近就簽署相關協議達成妥協。