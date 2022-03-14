烏克蘭局勢｜俄羅斯提出六項停火要求　其中五項需寫入憲法

俄羅斯入侵烏克蘭，至今已經超過兩週。莫斯科方面一直稱出兵理由是為烏克蘭「去納粹化」，有烏克蘭傳媒日前取得外交文件，顯示俄羅斯提出六大要求，並要求將部分內容寫入烏克蘭憲法內。



烏克蘭《每周鏡報》（Dzerkalo Tyzhnia，英譯Mirror Weekly）3月12日稱從可靠外交消息取得有關文件，俄羅斯提出的停火條件如下：

第一，烏克蘭放棄加入北約（NATO），保持中立地位，俄羅斯願意保障烏克蘭安全。

第二，賦予俄語為烏克蘭第二官方語言地位，取消所有針對俄語的限制。

第三，承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的主權。

第四，烏克蘭承認「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic，DPR）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic，LPR）的獨立。

第五，烏克蘭去納粹化和禁止極端民族主義、納粹和新納粹黨派和社會組織的活動，廢除現有的美化納粹和新納粹的法律。

第六，烏克蘭的非軍事化，完全放棄進攻性武器。

報道指，莫斯科要求將首五項條件列入烏克蘭憲法，並推測有有關清單是在10日烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於土耳其與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談後帶回基輔方面。