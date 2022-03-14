聯合國警告：俄烏衝突或令全球糧食價格上漲8至20%

3月11日，聯合國糧食及農業組織FAO公布的最新報告顯示，俄烏衝突打壓了貿易並削減了未來的收成，全球糧食價格可能在目前創記錄的水平上再激增8至20%，從而觸發全球性營養不良問題的惡化。

FAO強調了俄烏衝突對全球糧食系統的深遠影響。聯合國的數據顯示，俄羅斯和烏克蘭共佔全球所有糧食貿易的約12%，自上個月底爆發衝突以來，這些商品的流動均受到不同程度影響。

這意味着，其他國家將面臨多種糧食的急劇減少，這一點在葵花籽油方面表現極其顯著，如果衝突持續下去，能源持續昂貴，巨大的供應缺口將在未來持續存在。

報告稱，俄羅斯和烏克蘭都是世界的糧食出口大國。俄羅斯是世界最大的小麥出口國，烏克蘭排名第五。兩個國家在世界大麥出口中佔比19%，在小麥出口中佔比14%，在玉米出口中佔比4%。它們在全球穀物出口中佔比超過三分之一。此外，俄羅斯還是世界化肥出口大國。

FAO估計，戰爭可能會使烏克蘭2022種植季20%至30%的作物面積沒有種植或沒有收割。當地農民通常在幾個月前種植小麥等冬季穀物，然後在幾周後開始播種玉米和葵花。

糧農組織總幹事屈冬玉在一份聲明中表示，「這兩個主要的糧食出口國的農業活動如果中斷將會導致全球糧食安全局勢嚴重惡化。」

由於衝突原因世界無法從該地區出口關鍵的農業產品，已經處於歷史高位的全球糧食價格可能從這裏再增加8%至20%。

本月初，FAO公布了其跟蹤全球貿易量最大的食品類商品國際價格的月度變化的食品價格指數，2月平均為140.7點，較1月份上漲近4%，較一年前的水平高出24.1%。

國際農業發展基金主席洪博Gilbert F. Houngbo此前也強調了烏克蘭危機對全球糧食安全的影響：

戰事可能限制世界上小麥、玉米和葵花籽油等主食作物的供應，導致糧食價格暴漲和飢餓的發生。這可能危及全球糧食安全，並加劇地緣政治的緊張局勢。

而烏克蘭40%的小麥和玉米出口到中東和非洲，這些地區已經在努力解決飢餓問題，而進一步的糧食短缺或價格上漲可能會引發社會動盪。

FAO警告稱，在2022/23年度，全球營養不良的人口可能增加8%，達到1300萬人。亞太地區的情況最為嚴重，其次是非洲撒哈拉以南地區。

當世界各國政府正在為全球糧食危機做準備，並正在採取措施保障國內糧食供應之際，俄羅斯宣佈將禁止向"不友好"國家出口化肥的消息更是雪上加霜。

法國總統馬克龍說，在烏克蘭衝突的影響下，他的國家需要捍衛其糧食安全。他預計，糧食供應的中斷將對非洲國家造成最嚴重的影響。

世界的下一個糧食危機或許近在咫尺，從創紀錄的高食品成本到飆升的天然氣價格都將由俄羅斯「背鍋」。本周，拜登政府開始了其宣傳攻勢，將美國2月再創記錄的高通貨膨脹歸咎於俄羅斯，普京也成了美國釋放數萬億美元刺激政策後無力控制通貨膨脹的替罪羊。