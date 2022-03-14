輝瑞CEO：新冠肺炎未來幾年不會消失　需注射第四針疫苗

全球醫藥巨頭輝瑞公司（Pfizer）首席執行官（CEO）當地時間周日（3月13日）表示，新冠病毒（COVID-19）不會在未來幾年消失。之前已完全接種疫苗的人，2022年晚些時候仍有需要注射第四針疫苗。



財聯社輝瑞董事長兼首席執行官布拉（Albert Bourla）在接受一檔節目採訪時表示，人們將不得不學會與病毒共存。

布拉承認，最初的兩劑疫苗加一劑加強針並不能預防新冠病毒變異，而且有效性衰減得太快，因此不可避免地需要額外的接種。他表示，第四劑疫苗，也就是第二劑加強針，「現在」是必要的。

「你從第三針疫苗中得到的保護已經足夠好了，實際上對防止住院和死亡非常有效。」布拉表示。「它對預防感染不是很好，而且持續不了很長時間。」

第二劑加強針已經被批准用於一些免疫功能低下的人。但目前尚不清楚美國食品藥品監督管理局（FDA）是否或何時會批准為健康的青少年和成年人注射第四劑疫苗。上周五，布拉表示，公司計劃很快向FDA提交第四針新冠疫苗的數據。

布拉稱，他預計新冠肺炎加強針將成為每年一次的疫苗，就像流感疫苗一樣。他補充稱，輝瑞正在研究一種能夠提供更好保護的疫苗。

「因此，我們正在努力做的是，我們正非常努力地研究，不僅是要製造一種能夠預防包括奧密克戎在內的所有變體的疫苗，而且是一種可以提供保護至少一年的疫苗。如果我們能夠做到這一點，那麼我認為這很容易遵循和記住，這樣我們就能真正回到過去的生活方式。」

5歲以下兒童最早5月開始接種疫苗

布拉還表示，他預計輝瑞疫苗對5歲及以下兒童的有效性數據將在4月準備好，如果結果是積極的並獲得批准，這將使第一批針對5歲以下兒童的疫苗接種在5月份開始。

今年2月，輝瑞及其合作夥伴BioNTech出人意料地推遲尋求聯邦授權將該疫苗用於幼兒。周日，布拉對此表示，他理解家長們的失望，但這種推遲是有好處的。

此前的一項試驗發現，兩劑疫苗對6個月至2歲的兒童有效，但並未能促進2至4歲兒童的強烈免疫反應。這促使輝瑞開始為5歲以下兒童測試三劑量版本的疫苗。