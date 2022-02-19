美媒：數據指復必泰疫苗保護幼童效力偏低　因統計受Omicron影響

美媒稱數據顯示，美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的復必泰疫苗，在保護5歲以下幼童免於感染新冠肺炎變異病毒株Omicron（奧密克戎）方面，出現保護力低的跡象。



一週前有消息傳出，美國衛生監管部門此前推遲至少2個月才決定，是否給予6個月至5歲大兒童接種輝瑞-BioNTech出品的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的緊急使用授權。美國食品及藥物管理局（FDA）11日稱延遲的原因是，當局檢視的不會是首兩劑的數據，而是接種三劑的數據。

美國《華爾街日報》18日稱，試驗的早期數據顯示疫苗對變異病毒株Delta（德爾塔）有效；當時Delta是主流病毒株。惟在Omicron出現後，一些已接種疫苗的幼童仍感染新冠肺炎。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月12日，美國芝加哥一名女童接種新冠疫苗。（Getty）

該報引述知情人士稱，鑑於迄今很少研究對象在試驗進行期間染疫——不論他們是否已接種疫苗，以至當中出現小量的Omicron個案，導致疫苗在早期統計分析中顯得不太有效。

消息人士稱，在往後有更多Omicron個案出現的情況下，數據或將顯示疫苗對Omicron有更強的保護力——如果在試驗中錄得更多「未接種而感染」個案的話。因此FDA及輝瑞都同意等待更多個案出現再作定奪，而多出來的時間可讓FDA評估接種2劑或3劑的效力。