烏克蘭・持續更新｜俄烏和談今繼續　拜登傳考慮赴歐見盟友

俄烏戰事在3月15日踏入第20日。據聯合國，目前烏克蘭（包括頓巴斯地區）已有至少636名平民死亡、1,125受傷 。惟烏方確認單在馬里烏波爾，迄今已有最少有2500人身亡；聯合國稱逃離烏克蘭的難民人數已達280萬。



至於和談，俄烏第四輪談判已在14日召開，並在4小時後進行「技術性暫停」，15日繼續。此外俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都有意會面，烏方稱正在物色地點，協議文本亦在草擬中。



戰事方面，俄軍除繼續對烏克蘭首都基輔進行圍攻，在其他地方的攻勢亦在持續。在俄羅斯警告襲擊向烏提供軍援的西方國家車隊，以及俄軍向烏西軍事基地發射逾30枚導彈，而當地僅距波蘭約17公里，令人擔心北約捲入戰事的風險可能增加。



3月15日：

烏克蘭局勢：圖為2022年3月14日，基輔一幢住宅大樓被炮火擊中後，消防員接報到場進行拯救工作。（AP）

0550 美國政府據報正探討讓總統拜登前往歐洲親自與北約盟友商討烏克蘭問題，其中一個方案是拜登3月23日先在比利時布魯塞爾，然後再到波蘭。

0545 消息指，歐盟會在第四輪制裁名單上加入英超車路士班主艾巴莫域治，料還會禁止出口奢侈品到俄羅斯和投資俄羅斯新的能源項目，詳情料今日稍後公布。

0315 再有記者懷疑在烏克蘭採訪期間受襲。烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃（Irina Venediktova）在Facebook表示，一名相信隸屬霍士新聞的英國籍記者嚴重受傷，正接受治療。霍士新聞確認有屬員入院，但目前對此事只掌握很少資料。

0300 聯合國秘書長古特雷斯表示，核戰從前是不可相信，但現在已變得「在可能的範圍內」，呼籲各界以外界途徑解決問題。

0215 英國政府公布「烏克蘭之家」計劃，經審查的英國家庭可收取每月457鎊（約4,658港元）收容烏克蘭難民，烏克蘭難民亦可自動得到英國全面的醫療保障和福利，也可找工作。

0004 俄國總統普京的親密盟友、俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）承認俄軍在烏進展不如政府預期，他將此事歸咎於極右派的烏軍躲在平民背後。

佐洛托夫13日說：「我會說的是，對的，不是所有事都如我們想的進展那麼快。不過我們正一步步朝目標前進，勝利終將屬於我們。」

佐洛托夫是俄羅斯高級安全官員，曾負責普京人身安全。

英媒稱，他稱俄軍前進速度比預期慢的言論，是俄羅斯政府就戰事進度不如理想的迄今最有力的公開承認。

0000 14日，隨着俄羅斯擴大攻擊範圍，烏克蘭首都基輔傳出劇烈爆炸聲。當天早些時候，該市奧博隆區（Obolon）的一棟公寓樓被擊中，造成一人死亡，六人受傷。 住宅大樓被擊中，所有窗戶粉碎，中間的樓梯被完全摧毀和燒毀。

住在該區的為之震驚。很多人在哭泣中向親戚和朋友尋求庇護。住在大樓9樓的一對男女告訴美國有線新聞網絡（CNN），他們被突然的巨大爆炸聲驚醒。

0000 CNN：據熟悉計劃的多位消息人士透露，白宮官員正在就讓美國總統拜登盡快前往歐洲進行早期討論。

0000 法媒：外交人員稱，歐盟制裁俄羅斯寡頭富商、英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）以及其他俄羅斯人。

0000 俄羅斯外交部表示，俄羅斯外長拉夫羅夫和伊朗外長16日在莫斯科舉行會談，討論烏克蘭問題和全面核協議問題。

0000 IMF：烏克蘭2022年的通脹率將達到20%，而2021年為10%。

烏克蘭局勢：圖為2022月3月14日，基輔一幢被炮擊的住宅大樓內，烏克蘭志願軍「領土防衛軍」一名隊員自窗戶離開。（AP）

3月14日（香港時間）部份重要事件：

※烏克蘭總統澤連斯基計劃於16日在美國國會發表視像演講。

※烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliyak）在Twitter上載與俄羅斯談判代表舉行視像會議的片段，指雙方踴躍地表達其立場，形容溝通持續但困難。

※聯合國證實有1663名烏克蘭平民身亡，外界估計實際數字可能更高。烏克蘭檢察總長辦公室則表示，當地有90名兒童死於戰火，並指死傷人數的地方分別位於基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）、切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）、蘇梅（Sumy）等地。

※烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliyak）表示，烏俄第4輪談判將涉及和平、停火、俄軍即時撤出及安全保障。他指俄羅斯承認其無謂的侵略行為，但同時卻繼續相信在烏克蘭和平城市的19天軍事行動「策略正確」。

※中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全顧問沙利文將於3月14日在意大利羅馬會晤。白宮稱，中美競爭與俄烏局勢是此次會晤的兩大主題。

※俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯直到最後一刻都在提議通過談判方式解決烏克蘭危機，但美國和法國拒絕了。

※南部城市梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭俄軍拘留後，該市由俄軍控制，並改由市議會前成員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）出任新市長，烏克蘭總檢察長對此事疑涉叛國罪展開調查。

※美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）接受CBS採訪時表示，美國政府將調查美國記者特雷諾（Brent Renaud）在烏克蘭境內遇害案，以便採取相應報復措施。

※澳洲針對俄羅斯33名寡頭實施新制裁，其中包括英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁米勒（Alexey Miller），及俄羅斯銀行（Rossiya Bank）主席列別傑夫（Dmitri Lebedev）等。其中，艾巴莫域治此前已遭英美制裁。

※中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應有關俄羅斯要求中國提供軍事援助的報道時指，從未聽說過相關消息。他表示，中國的首要任務是防止烏克蘭的緊張局勢失控。

※白宮國家安全顧問顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，中方不要協助俄羅斯逃避制裁，但美方正私下直接與中方溝通，表明若北京協助俄羅斯彌補因制裁蒙受的損失，將面臨後果。