烏克蘭｜楊潔篪與沙利文會面　闡明中方立場

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）結束會面，楊潔篪在會上強調，中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，堅決反對任何散佈不實資訊、歪曲抹黑中方立場的言行。



新華社3月14日報道，楊潔篪在會上指出，中方不願看到烏克蘭局勢走到今天這一步。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。

楊潔篪稱中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力。

楊潔篪又稱，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。著眼長遠，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。 楊潔篪強調，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。