新冠肺炎｜歐洲疫情放緩　英國解除所有旅遊限制　法國解除口罩令

歐洲新冠疫情逐漸放緩，英國宣布將於3月18日起解除所有剩餘針對旅客的防疫限制措施；法國亦從14日起取消室內配戴口罩規定。



英國政府表示，自18日起入境旅客毋須再填寫表格申報他們在英國的住址、旅遊詳情及疫苗接種紀錄，亦會取銷對未接種新冠疫苗的入境旅客，在出發前及抵埗後進行病毒檢測的要求，意味民眾可以像以往一樣旅行。

圖為2021年6月，英國倫敦希斯路機場。（AP）

旅遊業人士最新措施表示歡迎，他們一直在爭取取消剩餘限制，以便可以充分利用復活節與暑假的旅遊需求。 英國航空公司旅遊（Airlines UK）主席奧爾德斯萊德（Tim Alderslade）表示，新措施發出明確信息，英國旅遊業已經歸來。

不過，措施公布正值英格蘭、蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭四個地區感染數字正在上升，在醫院留醫的新冠患者人數亦正在增加。有專家表示，英格蘭很多新個案都是感染更具傳播力的變種病毒Omicron亞型。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，當局會持續監察疫情，迅速推行措施應對。

法國解除大部分口罩規定

法國當局亦自14日起，取消室內戴口罩規定，學校亦放寬防疫限制。即日起除乘搭公共交通工具外，大部分公眾場合下已無需配戴口罩。進入公眾場所，包括餐廳、戲院、博物館等亦毋須出示疫苗通行證，惟進入醫院、老人院和傷殘人士中心除外。

在學校亦無須強制配戴口罩，體育堂亦可如常上課，學校飯堂亦可取消限制在同一時間用膳的人數。

法國政府本月較早時候宣布這些措施，距離定於4月10日舉行的第一輪總統選舉還有不到一個月的時間。

不過在最近一星期新感染人數再次增加，引發了科學家的擔憂，現在解除限制可能為時過早。根據 7 天的平均值，新感染人數已超過 6萬人，高於一周前的約 5萬人。科學議會成員兼政府首席防疫醫療顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）表示疫情仍未結束，呼籲人們仍需謹慎。