美媒：沙特阿拉伯邀請習近平訪問利雅得

據美媒報道，沙特阿拉伯因為希望在與華盛頓關係緊張的情況下加深與北京的關係，已邀請中國國家主席習近平訪問利雅得。



美國《華爾街日報》3月14日報道稱，為加強與北京的關係，沙特阿拉伯邀請中國國家主席習近平訪問利雅得。

報道引述知情人士表示，預計此次訪問將在2022年4月初開始的伊斯蘭教齋月之後進行，這可能是習近平自新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發以來的首次出國訪問。

《華爾街日報》引述一名沙特官員表示：「王儲和習近平是親密朋友，雙方都明白建立更緊密關係的潛力巨大」，「這不僅僅是『他們從我們這裏購買石油，我們從他們那裏購買武器』」 。

自美國總統拜登（Joe Biden）2021年1月就職以來，世界最大的石油出口國沙特和美國之間的戰略夥伴關係一直受到考驗。

據《華爾街日報》報道，最近幾週，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）拒絕與拜登就俄羅斯入侵烏克蘭期間遏制油價飆升的努力進行對話。

報道指出，在沙特與美國關係緊張之際，習近平此次訪問可能有助於沙特加深與中國的關係。

一名知情人士稱，利雅得計劃給予習近平如同2017年美國前總統特朗普（Donald Trump）首次出訪沙特時所受到的熱情接待。

截至當前，沙特方面跟中國政府均未發布相關訊息。