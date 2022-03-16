中美羅馬會晤內幕披露：美國曾倡北京冬奧前會面　中國拒絕

中美關係迎來俄烏衝突後首次高層會晤，楊潔篪與美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）為何選在羅馬會晤，中方為何拒絕美方在冬奧開幕前會晤的提議？中國官媒披露中美羅馬會晤更多內幕。



當地時間3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在意大利羅馬舉行會晤，雙方就烏克蘭局勢、中美關係與台灣問題等重點議題進行了深入的討論。

被指為中國官媒央視自建的微信公眾號「玉淵譚天」3月15日披露了中美高層羅馬會晤的更多內幕。

對於楊潔篪與沙利文此次羅馬會晤的日期，「玉淵譚天」指出，此次會晤是中美元首視像會晤之後，中美高層的首次線下交流。距離上一次線下會晤，已經過去了134天。

2022年3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左一）同美國總統國家安全事務助理沙利文（右一）在意大利羅馬舉行會晤。（中國外交部）

據披露，美方曾提議，在1月10日左右，促成雙方在羅馬的會晤。中方當時拒絕了，為什麼？

「想想當時即將開幕的北京冬奧，美國心裏應該有數。」

中美此次羅馬會晤的月份，距離2021年3月，中美在美國阿拉斯加安克雷奇舉行中美高層戰略對話整好是一年，那次會晤是中方和拜登（Joe Biden）政府外交團隊的首次面對面接觸。

在年份的問題上，2022年是「上海公報」發表50周年。中美關係如何發展，可以從歷史中汲取智慧。

2021年10月31日，美國國務卿布林肯（左）和中國外交部長王毅（右）在羅馬一家酒店舉行會晤。（AP）

在會晤地點的問題上，楊潔篪與沙利文此次會晤為何選在羅馬？就在4個多月前，中國國務委員兼外長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的會晤就在羅馬。

「玉淵譚天」就此指出，首先，在地理位置上，意大利離中美兩國差不多遠。

此外，從關係上講，意大利是首個簽署中國「一帶一路」倡議的七國集團（G7）國家。同時，意大利也是美國長期的盟友和北約的創始成員。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東認為，中美關係的穩定關乎意大利的安全與繁榮，意大利對中美兩國沒有非常明確的偏向性。