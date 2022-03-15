阿根廷一家駕駛老爺車環遊世界　相隔廿二年衣錦還鄉

環遊世界是不少人的夢想，在阿根廷就有一個家庭駕駛一架1928年的老爺車花了二十二年時間走遍五大洲，旅途誕生的四名孩子到現在已經十多歲。



法國傳媒報道，現年53歲的扎普（Herman Zapp）與51歲妻子坎德拉里婭（Candelaria Zapp）在結婚六年時有一股旅遊癮，他們原本都有不錯的工作，新屋亦剛落成，而且有生兒育女的計劃。

扎普夫婦在美國阿拉斯加自由行，為環遊世界之旅展開序幕。期間有人向他們出售一架美國車廠Graham-Paige的1928年款老爺車，並在2000年1月25日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）地標方尖碑（Obelisk）出發。

以車為家 擁無敵風景

坎德拉里婭形容，買入愛車時，其引擎狀況非常惡劣，車身的油漆亦很糟糕，就像開不動一樣。扎普亦指汽車的座椅和消音器同樣不太好，而且沒有冷氣，駕駛時需要全神貫注留意汽車情況，但即使它看起來不太舒適，不過在城市、泥濘和沙上都可以行走自如。

這輛車至今已經行走36.2萬公里，廿二年間只換過八組車軚，引擎亦只大修過兩次。扎普在車身貼上「一家環遊世界」的標語，並在車頂上加設帳篷，讓兒女可以睡覺，甚至加長車身40厘米以增設座位。而且這輛老爺車更是「麻雀雖小，五臟俱全」——車尾行李箱就像廚房儲物空間；引擎的熱力用於煮食或將水加熱；衣服和工具就收藏於座位下，對於扎普一家而言，這就是他們溫暖的家。

扎普（Zapp）一家在2000年1月駕駛老爺車從阿根廷出發，經過廿二年走遍五大洲之旅後，在2022年3月終於返回老家，為這程漫長的環遊世界之旅劃上句號。圖為他們2018年6月在巴黎艾菲爾鐵塔外一攝。（Facebook/herman.zapp圖片）

扎普形容，以車為家雖然感覺上環境細小，但卻擁有巨大的後花園、沙灘及湖光山色，更可以隨時轉換風景，令人感到非常愜意。

說到扎普夫婦的兒女，他們分別是現年19歲的潘帕（Pampa，在美國出生）、16歲的德修（Tehue、出生於阿根廷）、14歲的帕洛瑪（Paloma，出生於加拿大）及12歲的沃勒比（Wallaby，出生於澳洲），旅途期間一直透過遙距教學，以及從坎德拉里婭學習。

足跡遍佈五大洲 感受人性光輝

至於他們的旅程，坎德拉里婭表示他們一家到訪最少102個國家，即使有時因為戰爭或衝突而被迫改道，並面對不同健康問題——扎普曾感染瘧疾、一家橫越亞洲時遇上禽流感爆發、在非洲及中美洲分別應對伊波拉病毒（Ebola）和登革熱（Dengue Fever）的威脅，亦因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而滯留巴西，不過期間亦收養一對毛孩蒂蒙（Timon）和哈庫納（Hakuna）。

扎普一家乘坐愛車走遍美洲、亞洲、非洲、大洋洲和歐洲，期間到過珠穆朗瑪峰（Mount Everest）、在亞洲品嚐鴨蛋、於非洲納米比亞（Namibia）與原住民共舞、進入埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）陵墓等，並合共向大約2000個家庭借宿一宵。坎德拉里婭認為人性非常美好，對方願意伸出援手，成為夢想的一部分。

他們在3月12日抵達烏拉圭連接阿根廷邊境城鎮，並在13日重回布宜諾斯艾利斯方尖碑。對於旅途的終結，帕洛瑪希望可以到學校上課和認識更多朋友；扎普則對實現的夢想結束顯得百感交集，但直言有無數變化和選項，並計劃揚帆出海，再一次環遊世界。

扎普一家的老爺車駛到西班牙巴塞羅那附近城鎮錫切斯（Sitges），當地一批民眾在汽車前拍照留念。對於扎普一家而言，在旅途中獲不少人仗義幫助，令他們感受到人性的美好。（Facebook/herman.zapp圖片）

不過大家或者會好奇，到底扎普一家如何獲得旅費。他們表示在旅途中推出著作，記錄一家的所見所聞，至今已經售出大約10萬本，所得利益就成為主要收入來源。