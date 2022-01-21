19歲少女獨自開飛機環遊世界　成為創紀錄最年輕女性

擁有比利時與英國雙國籍的19歲少女羅瑟弗德（Zara Rutherford）1月20日成功駕駛小型飛機返回家鄉比利時，令她成為史上獨自開飛機環遊世界的最年輕女性。



澳洲廣播公司（ABC）報道，羅瑟弗德在5個月前從比利時出發，途經52個國家和地區，航程達5.2萬公里，當中包括飛抵哥倫比亞的圖馬科（Tumaco）及印尼占碑（Jambi），以符合環球飛行的條件。

她原本計劃在三個月內完成旅程，但受到惡劣天氣及簽證等問題，令她曾數次在中途站停留數週，整個旅程亦延誤兩個月。羅瑟弗德指，飛越紐約上空及冰島活火山是她印象最深刻的經歷。

克特雷特駕駛的鯊魚（SHARK）超輕型飛機20日飛抵比利時上空時，由四架飛機組成編隊護航，飛機在克特雷特（Kortrijk）機場降落後，她隨即與家人擁抱慶祝，並表示希望年輕女性可以注入航空精神，以及培養對精密科學、數學、工程學及科技的熱誠。

今次克特雷特打破美國飛行員威茲（Shaesta Waiz）在2017年保持至今的紀錄，當年威茲以30歲之齡，成為健力士世界紀錄的最年輕單獨駕駛飛機環遊世界的女性。至於最年輕的紀錄保持者，則由18歲英國男子勒德洛（Travis Ludlow）在2021年創下。