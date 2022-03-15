波音737 MAX正飛往中國　或是時隔3年標誌性首次交付

美國政府多次尋求中方批准波音737MAX客機復飛後，英媒3月15日消息顯示，一架波音737MAX正飛往在中國的完工中心。



據英媒3月15日報道，周一（3月14日）從美國西雅圖起飛的一架波音737MAX飛機正在飛往波音在中國的完工中心的途中，這表明該機型在中國停飛三年後朝恢復商業航行更近了一步。

飛行追蹤網站顯示，這架塗有上海航空標識的飛機已經在夏威夷降落。一位業內人士說，這是多日行程中的第一次落地加油。

一些分析人士注意到，「如果這表明該飛機即將交付，這將是自2019年3月以來首次向中國交付MAX，這很重要，因為中國曆來佔交付量的17%。」

英媒提到，中國是最先停飛MAX的國家，是全球唯一一個MAX尚未恢復商業服務的主要市場。波音用於交付前內飾與噴漆塗裝的中國舟山完工中心在2018年12月啟用，幾個月後MAX出現的第二次致命墜毀事件促使中國停飛該機型。

在這之前，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受採訪時提到，拜登（Joe Biden）政府正與中國政府接觸，爭取中方解除波音737MAX客機禁令，讓波音737MAX客機在中國獲准復飛。「中國是一個大市場，我們必須確保美國公司可以在那裏做生意、向那裏出口」。