美國制裁11俄羅斯高級軍官　封鎖在美資產　禁止進行交易

美國務院3月15日公布名單，制裁在俄羅斯聯邦國防部門的11人。



美國務院在聲明中指出，「俄羅斯對烏克蘭進行有預謀、無端和無理的攻擊，令全世界為之驚呆。俄羅斯對烏克蘭的進一步入侵導致廣泛的人類苦難和傷亡，包括包括兒童在內的無辜平民的死亡。今天，國務院繼續對俄羅斯軍事領袖施加沉重的代價。」

美國務卿布林肯（Antony Blinken）在美國時間15日宣布華府對11名俄羅斯軍事領袖實施新的制裁，包括俄羅斯聯邦國民近衛軍指揮官佐洛托夫（Viktor Zolotov）和國控的武器貿易公司俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）的總裁米赫耶夫（Alexander Mikheev）。國防部長克里沃魯奇科（Aleksey Krivoruchko）、伊萬諾夫（Timur Ivanov）和葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Evkurov）也在被美國制裁之列。

圖為2022年3月7日，美國務卿布林肯在與立陶宛外長蘭茨貝吉斯（不在圖中）出席聯合記者會時發表講話。布林肯訪問東歐，其中一站是立陶宛，他與蘭茨貝吉斯在立陶宛外交部會面。（AP）

美國將他們列入《特別指定國民和被封鎖人員》（Specially Designated Nationals and Blocked Persons，SDN）名單。

被列入SDN名單的人士以及所擁有的任何實體的所有財產和財產的權益，不論是直接或間接、50%或以上、是由他們個人或是與其他被封鎖人士持有，亦不論是在美國，或由在美國的人持有或控制，都是被封鎖，以及須向財政部轄下外國資產控制辦公室（OFAC）報告。

除非獲得OFAC發出的一般或特定許可的授權或獲得其他豁免，否則OFAC的法規通常禁止美國人或在美國境內（或過境）的人，在美國進行所有涉及指定人士或其他受封鎖人士的任何財產或財產中的權益的交易。

這些禁令包括禁止任何被封鎖人士為自己或為自己的利益做出、接受，或受益於任何資金、貨品、服務的貢獻或提供，或是從該等人士手上接受任何資金、貨品、服務的貢獻或提供。

圖為美俄總統圖片並列於美聯社製作的合成照中。左方是美國總統拜登2月25日提名哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官積遜出任最高法院大法官時的情形。右方是俄羅斯總統普京2月27日到俄羅斯聯邦航天局位於莫斯科的建築地盤進行視察。（AP）

俄羅斯外交部3月15日公布對美國制裁俄羅斯官員作出回應。俄羅斯對美國總統拜登（Joe Biden）及一些現任與前任官員列入個人制裁名單。

俄外交部稱，該國針對美國實施制裁內容，包括13人被禁止入境俄羅斯。以下為完整名單：

美國總統拜登（Joe Biden）

國務卿布林肯（Antony Blinken）

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）

參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）

中央情報局長伯恩斯（Willian Burns）

總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）

國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）

財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）

美國進出口銀行行長和董事長雷塔・喬・劉易斯（Reta Jo Lewis）

負責國際經濟的美國副國家安全顧問達利普・辛格（Daleep Singh）

拜登之子亨特（Hunter Biden）

前國務卿希拉里（Hillary Clinton）

俄外交部聲明中稱，俄羅斯並不拒絕保持官方聯繫。文件中指出：「在需要時我們將解決『黑名單』中人的地位的問題，來組織高層聯繫。」