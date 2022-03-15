俄軍持續炮擊烏克蘭之際　3國總理親訪基輔　惟未獲歐盟授權

烏克蘭首都基輔（Kyiv）有住宅區遭俄軍炮擊，市長克利奇科（Vitali Klitschko）宣布，3月15日晚上8時起實施35小時的宵禁，民眾除了前往防空洞，未經特別許可不得出門。他稱基輔今日處於困難及危險的時刻。



在基輔承受炮擊之際，歐洲國家捷克、波蘭和斯洛文尼亞的總理15日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，以此表示歐盟對烏克蘭的支持，並將向基輔政府提出支援方案。

聲明稱，3人以歐洲理事會代表身份訪問基輔。但歐盟官員稱，由於歐盟27國尚未有任何結論，因此歐洲理事會尚未發出授權，歐洲理事會主席米歇爾還指出這種訪問有哪些安全風險。三國總理乘坐火車前往，已抵達基輔。

烏克蘭國家緊急情況局3月15日發布的相片，顯示基輔民居火災的情形。（Twitter@SESU_UA）

基輔市中心15日上午傳出至少3次巨大的爆炸聲響。烏克蘭稱，這來自俄軍的炮擊導致基輔西部地區一幢15層高的公寓內發生大型火災，救援工作瘋狂進行，爆炸產生的衝擊震動亦損壞市中心一個已被用作防空洞的地鐵站入口。

美國有線新聞網絡（CNN）稱俄軍15日早上襲擊基輔多個住宅區，在1個小時之內，東部、北部和西部至少4幢建築遇襲，當中包括2幢16層高的住宅大樓。克利奇科證實基輔空襲迄今已有4人死亡。

馬里烏波爾被佔

頓涅茨克領導人15日指，其軍隊已在烏克蘭城市馬里烏波爾（Mariupol）取得重大進展。馬里烏波爾地方政府稱，約2,000部被圍困在馬里烏波爾的車已能透過人道主義通道離開馬里烏波爾，尚有2,000部車等待離開。