阿桑奇就引渡案提出上訴　英國最高法院拒絕受理

英國法院2021年12月10日裁定，美國上訴得直，可引渡維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）到美國，阿桑奇其後向英國最高法院提出上訴。英國最高法院2022年3月14日裁定，不受理他的上訴申請。
英國最高法院發言人表示，阿桑奇的上訴申請已被最高法院駁回，理由是該申請沒提出可供辯論的法律觀點。
現時此案會交由英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）處理，以決定是否引渡阿桑奇到美國。如英國政府批准引渡，阿桑奇可要求展開司法覆核。
維基解密網站自2010年起公開大量美國政府機密文件，部份與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭有關。阿桑奇因此被美國指控包括違反間諜法在內的多項罪名。
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美國要求引渡阿桑奇。但英國法院2021年1月裁定，拒絕將阿桑奇引渡至美國受審，因他有可能在美國監獄自殺，華府其後上訴得直。英國高等法院2022年1月24日批准阿桑奇繼續就此案上訴至最高法院。