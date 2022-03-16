烏克蘭｜東歐3國領袖冒險乘坐鐵路訪問基輔　基輔贊賞是勇敢一步

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月15日，與到訪的波蘭總理拉維茨基（Mateusz Morawiecki），捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）和斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Jansa）會面。



這是自俄羅斯入侵烏克蘭後，首次有外國領袖訪問基輔。受宵禁與戰事影響，3名領袖人與團隊乘坐鐵路，從波蘭抵達基輔。

會議進行期間在基輔的西部仍在發生戰鬥，整個基輔都可聽見巨大爆炸聲。澤連斯基對3人在此時此刻展示對烏克蘭強有力的立場表示感謝，贊賞他們無所畏懼。

圖為3月15日，烏克蘭總統澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基、捷克總理菲亞拉、以及斯洛文尼亞總理揚沙在烏克蘭首都基輔會面。（AP）

波蘭外交部承認此行有風險，但表示為了捍衛價值觀，值得冒險。波蘭總理拉維茨基表示，如果失去烏克蘭，歐洲將會是可恥、可悲和失敗的，並將不再一樣。

捷克外交部表示，烏克蘭的安全就是歐洲的安全，此次訪問是向烏克蘭表示聲援的有力而重要的姿態。

同日較早前，英國首相約翰遜與組成遠征軍聯合部隊的北歐和波羅的海國家領袖舉行會議，聚焦歐洲國防與安全議題。澤連斯基透過視訊參與會議，並表示歐洲若要保護自身安全，就必須幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。