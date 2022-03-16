IMF：烏克蘭危機或將根本改變全球經濟秩序

據新華社報道，國際貨幣基金組織（IMF）3月15日表示，長期來看，烏克蘭危機或將根本改變全球經濟和地緣政治秩序。



報道指，包括亞太部主任李昌鏞在內的多位IMF官員當天聯合撰文，認為烏克蘭危機對全球各地區經濟的影響主要通過三個渠道傳導：一是食品和能源等大宗商品價格上漲進一步推高通脹，進而侵蝕收入並打擊需求；二是與俄羅斯、烏克蘭鄰近的經濟體面臨貿易、供應鏈和匯款中斷等問題；三是企業信心下降和不確定性上升對資產價格造成壓力，可能導致金融環境收緊和國際資本流出新興市場。

IMF官員指出，長期來看，烏克蘭危機可能導致能源貿易轉變、供應鏈重新配置和支付網絡碎片化，並促使各國重新考慮其持有的外匯儲備，這會從根本上改變全球經濟和地緣政治秩序，進一步增加全球經濟碎片化的風險，特別是在貿易和技術方面。

IMF官員強調，烏克蘭危機帶來的經濟後果凸顯建立全球安全網和區域性安排提供經濟緩衝的重要性。