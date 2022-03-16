烏克蘭局勢｜秦剛：中方不可能在知情下　對俄方軍事行動不予勸阻

中國駐美國大使秦剛3月15日表示，所謂中方事先知情、「默許」、「縱容」等與俄羅斯在烏克蘭展開軍事行動相關的說法完全是虛假訊息，意在推卸責任，抹黑中國。



秦剛3月15日在《華盛頓郵報》發表署名文章，指有人散佈虛假訊息，稱中方事先對俄羅斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再動手，也有謠言稱俄方要求中方提供軍事援助。所謂中方事先知情、「默許」、「縱容」等說法完全是虛假訊息，意在推卸責任，抹黑中國。

秦剛指，在烏克蘭有6000多名中國公民生活學習，中國是俄、烏最大貿易夥伴國，也是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情情況下不予勸阻。中國長期奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護公平正義，始終根據事情本身的是非曲直決定立場。

他又稱，在烏克蘭問題上，中方態度是客觀、公正的。遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，照顧各國合理安全關切，支持一切有利於和平解決危機的努力。

秦剛表示，有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險。這是本質不同的兩件事，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。他強調，「一些人不能在烏克蘭問題上強調主權原則，轉過頭就在台灣問題上損害中國主權和領土完整。」