俄烏討論瑞典奧地利模式　俄指是可能方案　烏方：只有烏克蘭模式

俄羅斯與烏克蘭的談判仍然持續，據克里姆林宮3月16日指，談判曾討論到在烏克蘭推行瑞典或奧地利中立模式的議題，俄方形容是有可能的妥協方案。至於烏克蘭總統顧問則向傳媒稱，只會有「烏克蘭模式」，又強調烏方需要安全保障。



央視新聞報道，俄羅斯代表團團長梅津斯基（Vladimir Medinsky）表示，在關於中立國的議題上，烏克蘭在談判中提出奧地利和瑞典模式，此即作為一個去軍事化的國家，但保留陸軍和海軍。目前這些問題正在俄烏國防部領導層之間討論。

他又指，俄烏談判進展艱難、緩慢，但是俄羅斯希望盡快與烏克蘭達成和平協議，他稱俄方談判目的沒有改變，俄羅斯需要一個和平、自由、中立、獨立的烏克蘭。

澤連斯基：圖為2022年3月11日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發言。（AP）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日確認，談判曾討論有關烏克蘭推行瑞典或奧地利中立模式的議題，俄方指是有可能的妥協方案。他指這會代表烏克蘭可保留軍隊，但不可有外國軍隊基地。

據《福布斯》指，此也意味俄羅斯可能願意接受烏克蘭以類似瑞典和奧地利的某種身份加入歐盟。

烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）報道，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）在回應時則稱，「我們理解我們的夥伴試圖在談判過程中保持積極主動的一面，因此有關於瑞典或奧地利中立模式的說法，但烏克蘭現在與俄羅斯處於直接戰爭狀態，因此，只會是『烏克蘭模式』，並只能有經過法律驗證的『安全保證』，沒有其他模式或選項。」

波多利亞克強調烏克蘭需要絕對的安全保障。