日本東北地區海域7.3級地震　宮城福島發海嘯警報　多區停電

日本東北地區對出海域3月16日晚上發生黎克特制7.3級地震，震源深度60公里，宮城縣及福島縣發海嘯警報。氣象廳指，宮城縣與福島縣的震度為6強。東京等多區出現大規模停電。



據日本氣象廳指，地震發生在晚上11時36分，震央在福島縣對開海域，震源深度60公里。東京也有強烈震感，東京都多區的震度為4。

香港天文台：7.7級

美國地質調查局（USGS）也把地震定為7.3級，震源深度57公里。香港天文台則把地震測定為7.7級。

↓ 網民上傳地震發生時在列車內的情況 ↓

Intensity 6- observed at our monitoring station in Central Miyagi Prefecture. Camera view of Ishinomaki Station: https://t.co/D98CO9TcWD — NERV (@EN_NERV) March 16, 2022

據日本放送協會（NHK）指，宮城縣與福島縣發出海嘯警報，氣象廳估計高度為約1米。

東京電力指，目前正在確認福島縣福島第一核電站和第二核電站的情況。

東京都等多區大規模停電。