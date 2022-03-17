烏克蘭局勢｜北約籲中國譴責俄羅斯　中方：北約應反躬自省

北約秘書長針對俄羅斯烏克蘭戰爭聲稱，中國作為聯合國安理會的成員，應與世界其他國家一起譴責俄羅斯。中國駐歐盟使團發言人回應指，北約沒有資格說正義，應反躬自省。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在3月15日的新聞發布會上表示，中國作為聯合國安理會的成員，有義務真正支持和維護國際法，應與世界其他國家一起譴責俄羅斯。

據中國駐歐盟使團網站消息，發言人對此回應稱，中方注意到有關言論。「不勞提醒，中國人民永遠不會忘記是誰轟炸了我們駐南聯盟大使館，對其他有關國家遭受的痛苦我們也感同身受。」

發言人稱，國際法的踐踏者沒有資格向受害者講什麼叫正義。北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，持續擴張區域和領域，對世界和平與穩定起了什麼樣的作用，北約應反躬自省。

斯托爾滕貝格在3月15日的新聞發布會上向媒體預告了本週的北約國防部長特別會議。他稱，「北約國防部長們明天（16日）將在我們安全的一個決定性時刻舉行會議。」

斯托爾滕貝格表示：「普京（Vladimir Putin）總統對烏克蘭的野蠻入侵每天都在造成死亡和破壞；它震驚了世界；並動搖了國際秩序。」

在回答記者提出的相關問題時，斯托爾滕貝格還呼籲：「中國應與世界其他國家一道，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵。」