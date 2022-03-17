布林肯認為中國站在歷史錯誤一邊　北京：污衊抹黑

中國外交部發言人趙立堅3月17日在記者會批評稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在烏克蘭問題上有關中方的表態，包括說「中國站在歷史錯誤的一邊」，是對中方的污衊抹黑。



據中國外交部官方網站3月17日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，美國國務卿布林肯表示中方至今沒有譴責俄羅斯的軍事行動，與中方一再重申的遵守聯合國憲章宗旨和原則，以及尊重各國主權和領土完整不符，詢問中方對此有何評論。

趙立堅表示，注意到布林肯在做出這樣的表態的時候，還說「中國站在歷史錯誤的一邊」，美方的有關言論是對中方的污衊抹黑，中方對此堅決反對。

2022年3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行會晤，談論烏克蘭問題。（AP）

趙立堅強調，解決烏克蘭危機的鑰匙在美國和北約手中，希望美國和北約作為危機的始作俑者，好好反思一下他們在烏克蘭危機中扮演的角色，切實承擔起應盡的責任，為緩和局勢解決問題拿出實際行動，早日解決烏克蘭的衝突。

對於有關外媒指烏克蘭局勢發展讓中方愈發陷入尷尬的提問，趙立堅回應稱「老實說，中方的立場的確同少數國家的立場不一樣。中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。真正令人感到『不舒服』的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家；是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家；是那些四處對外發動戰爭，卻又指責別國好戰的國家；是那些我聽說對俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要制裁的國家。」