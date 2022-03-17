布林肯認為中國站在歷史錯誤一邊　北京：污衊抹黑

中國外交部發言人趙立堅3月17日在記者會批評稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在烏克蘭問題上有關中方的表態，包括說「中國站在歷史錯誤的一邊」，是對中方的污衊抹黑。
據中國外交部官方網站3月17日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，美國國務卿布林肯表示中方至今沒有譴責俄羅斯的軍事行動，與中方一再重申的遵守聯合國憲章宗旨和原則，以及尊重各國主權和領土完整不符，詢問中方對此有何評論。
趙立堅表示，注意到布林肯在做出這樣的表態的時候，還說「中國站在歷史錯誤的一邊」，美方的有關言論是對中方的污衊抹黑，中方對此堅決反對。
趙立堅強調，解決烏克蘭危機的鑰匙在美國和北約手中，希望美國和北約作為危機的始作俑者，好好反思一下他們在烏克蘭危機中扮演的角色，切實承擔起應盡的責任，為緩和局勢解決問題拿出實際行動，早日解決烏克蘭的衝突。
對於有關外媒指烏克蘭局勢發展讓中方愈發陷入尷尬的提問，趙立堅回應稱「老實說，中方的立場的確同少數國家的立場不一樣。中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。真正令人感到『不舒服』的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家；是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家；是那些四處對外發動戰爭，卻又指責別國好戰的國家；是那些我聽說對俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要制裁的國家。」